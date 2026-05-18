花王が９月以降、生理用品や紙おむつを値上げする方向で取引先の小売企業と交渉していることがわかった。

原油由来のナフサ（粗製ガソリン）を原料とする原材料価格が高騰しているためだ。中東情勢の悪化に伴うナフサの供給停滞の影響が生活必需品にも広がってきた。

生理用品や紙おむつは、不織布や高吸水性樹脂など、ナフサ由来の原材料を多く使っている。洗剤や化粧品に使われる界面活性剤もナフサ由来の原料が多い。花王は７月以降順次、衣料用洗剤の「アタック」やスキンケアの「ビオレ」を値上げし、９月以降に生理用品の「ロリエ」などの値上げに踏み切る方針だ。

花王は読売新聞の取材に対し、値上げについて「生活必需品の安定供給のため、必要な対応の一つ」と回答した。

大王製紙は１５日、紙おむつ「グーン」や生理用品「エリス」を含む家庭用と業務用の全製品を８月納品分から１５％以上値上げすると発表した。ユニ・チャームも７月以降、紙おむつや生理用品を値上げする。同社は「商品の高付加価値化と合わせて価格転嫁する」と説明する。

ナフサの供給停滞は、ナフサ由来の印刷用インクの調達も不安定にしている。カルビーは２５日以降の出荷分から、「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」など主力商品１４品目のパッケージを白黒印刷の「石油原料節約パッケージ」に変更する方針だ。