経営再建中の日産自動車が、創業の地である横浜工場（横浜市）の縮小を検討していることがわかった。

世界７工場での車両生産終了を決めているが、国内部品工場の再編は初めてとなる見通しで、稼働率を高めて業績改善を図る。

横浜工場は主に小型車「ノート」やスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「エクストレイル」向けに、エンジンなどのパワートレイン（駆動装置）を製造し、年４０万〜５０万基の生産能力を持つ主力工場だ。横浜市の神奈川区と鶴見区をまたいで計３地区あり、地区単位での縮小を視野に入れる。

縮小は２０２８年以降になる見込みだが、次世代電気自動車（ＥＶ）向けの「全固体電池」の試作も進めているため、閉鎖はしない方向だ。

国内では、いわき工場（福島県いわき市）や子会社の工場でも駆動装置を製造している。関係者によると、横浜工場は稼働率が低く、老朽化が進んでいることから再編対象に浮上した。

横浜工場は戦前の１９３５年に稼働を開始した。敷地面積は約５４万平方メートルで、２０２５年９月時点で約３０００人が勤務している。

日産は世界的な販売不振を背景に２期連続で５０００億円超の最終赤字を計上している。追浜工場（神奈川県横須賀市）と子会社「日産車体」の湘南工場（同県平塚市）が２７年度末までに生産を終了することに伴い、国内の車両生産能力は年４０万台程度減る見込みだ。再建策の一環として、部品工場も縮小によって稼働率を向上させ、生産コストを削減する。