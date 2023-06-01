女優伊藤沙莉（32）が大泉洋（52）主演の10月期日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に出演することが18日、分かった。2024年度前期放送のNHK連続テレビ小説「虎に翼」以降、初のGP帯の地上波ドラマ出演となる。

同作は大会に臨む学生やスタッフらへの徹底取材をもとに書き上げた、直木賞作家池井戸潤氏の同名小説が原作。大会主催の関東学生陸上競技連盟の全面協力も受けてドラマ化。箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の二つの大きな柱で描かれる。

伊藤は、大泉演じる箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」チーフプロデューサー・徳重亮役とともに、生中継を手がけるセンターディレクターの宮本菜月を演じる。自身の役柄を「責任重大な役職」とした上で「感情を表にだす役柄ではありません。私としては珍しい役で、普段はクールに振る舞っているのですが、箱根駅伝にかける熱い思いをもっている人物」と役どころを捉えた。

大泉との共演には「うわさによると理想の上司ランキング1位を狙っているって聞きました」と笑いつつ「本当に常に周りをよく見てくださっています。真ん中に立つ人の器を感じましたし、本当に理想の上司だと思います」と絶賛した。

伊藤は今年の箱根駅伝の中継をサブコン（副調整室）で見学した。「思い出すだけでも汗をかくくらいの熱量で、年の初めにすごく良い現場もみさせてもらったので、このカッコよさをしっかり届けられたらと思っています」と話した。

そして「本当に“伝説になるようなとんでもない作品”だと思っています。台本を最初から最後まで通して読んだ時、自分でも驚くくらい胸を動かされました。ちょっと涙が出てしまうくらい」と明かした。「大人になってから、ここまで心を突き動かされるとは思っていなかったので、自分自身すごく驚きました。『こんな戦いがあったんだ』『こんな思いを背負って走っていたんだ』というのがたくさん詰まっていて、そのことだけでもこのドラマを見る時間が素敵になる自信があります」とアピールした。

そのほかキャストに、古豪・明誠学院大学陸上競技部の新監督・甲斐真人役に山下智久、前監督・諸矢久繁役に寺尾聰、さらに各大学の陸上競技部監督役に山本耕史、駿河太郎、金田明夫ら実力派俳優が顔をそろえる。そして箱根駅伝にかける学生役には小林虎之介、奥智哉をはじめとした18人の注目の若手俳優が集結した。