SNSで報告

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、現役を引退した三浦璃来さんと木原龍一さんが17日までにインスタグラムを更新。先月28日の引退会見から3週間、明かされた最新情報に歓喜が広がった。

三浦さんと木原さんはインスタグラムに共同で「Newエキシビプログラムをつくりました」と投稿。2024-2026シーズンのショートプログラム（SP）「paint it black」を振り付けしたシェイリーン・ボーン氏が手掛けたとも明かした。

「とってもカッコいいプログラムになってます NEWりくりゅうをお見せできるよう、たくさん特訓します！」と綴った投稿には、ボーン氏との3ショットや練習中の様子、さらには振り付けの一部とみられる動画も添えられた。

りくりゅうからの近況報告にファンも反応。ネット上では「うおおおおご報告ありがとうございます!!」「やったー！！！」「嬉しすぎる報告ありがとう！」「これは見たい！見た過ぎる〜」「早く観てみたいです〜」と歓喜が広がっていた。木原さんがリンクの上に倒れこんでいる写真もあり「2枚目の龍一くんはどうしたん？」「2枚目の龍一くんが気になりますが、、、」との声も上がった。

2人は今後、プロスケーターとして活動。指導者として後進の育成にも意欲を見せている。



（THE ANSWER編集部）