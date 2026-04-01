北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）で森保ジャパンのエース、ＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝がオランダ１部の得点王に輝いた。１７日の最終節ズウォレ戦（２―０）は欠場したが、通算２５得点で２位に８ゴール差をつけた。欧州主要リーグでは日本人２人目の偉業。Ｗ杯１次リーグの初戦で対戦するオランダ代表でストライカーとして活躍したファンペルシー監督（４２）に能力を引き出され、進化を遂げた点取り屋がＷ杯に弾みをつける称号を手にした。

日本人ＦＷがオランダリーグの得点王を獲得―。上田が歴史的快挙を成し遂げた。森保ジャパンのエースが３１戦２５発と驚異の数字を稼ぎ、点取り屋にとって最高の称号を手にした。ファンペルシー監督は、まな弟子に「彼と仕事ができて光栄だ」と賛辞を贈った。欧州主要リーグでは２２〜２３年季のスコットランド１部セルティックで２７得点の古橋亨梧（きょうご）に続き、日本人２人目の快挙だ。

５大リーグ（イングランド、スペイン、ドイツ、イタリア、フランス）に次ぐ立ち位置のリーグで２５得点。今季の欧州主要リーグで、上田超えの得点数を記録したのは、プレミアのハーランド（マンチェスターＣ、２６得点）、ドイツ１部のケイン（バイエルン、３６得点）、ポルトガル１部のルイススアレス（スポルティング、２８得点）の３人のみ。過去に、元ブラジル代表ＦＷロナウドら世界的スターが獲得してきた「オランダ得点王」の栄誉を、日本人が初めてつかんだ。

最終節ズウォレ戦はベンチ外だったが、背景には前節で順位（２位）が確定していたこと、そしてファンペルシー監督の“愛”があった。元世界的ストライカーの指揮官は明かす。「彼は常に全力を尽くしてきた。疲れているだろう。Ｗ杯の準備に時間を持てるようにした」。オランダにとって、Ｗ杯で対戦する日本は“敵国”でもあるが、同僚のＤＦ渡辺とともにオフを与えられた。

昨季途中に就任した指揮官から評価され、愛された。昨季は２１試合７得点だった上田をＦＷの軸に据えた。「もっと賢く体を使うべきだ」「味方にもっと要求すべきだ」と成長を促した。かつては頭での得点数が少なく、苦手意識も口にしていたが、今季は９点を頭でマーク。成年男子の平均身長は１８０センチを超え、世界一高いと言われるオランダで猛威をふるい、同国メディアが「上田の利き足は頭だった！」と報じた。

ゴールから遠のいた時期に同監督は「アヤセにいいクロスが上がっていないだけ」とメディアの質問を一蹴（いっしゅう）し、上田自身も「勝率も上がっているし、伸びている部分。背が高くて体が強い相手には、駆け引きが必要」と語っていた。

ファンペルシー監督と言えば、１４年ブラジルＷ杯のスペイン戦でマークした伝説のダイビングヘッドが代名詞。そんなオランダ代表通算５０ゴールの点取り屋は、Ｗ杯の日本戦で日本のユニホームを着て応援する意向を示している。「オランダ戦以外はね」という条件付きで。恩師さながらの決定力で、上田がオランダに恩返しのゴールを決め、日本を最高の景色へと導く。

◆上田 綺世（うえだ・あやせ）１９９８年８月２８日、茨城・水戸市生まれ。２７歳。鹿島学園高を経て進学した法大３年時の２０１９年、Ａ代表デビュー。同年夏、２１年からの加入が内定していた鹿島に前倒しで加入。２２年７月にベルギー１部サークル・ブリュージュへ完全移籍し、２３年夏からフェイエノールト在籍。２１年東京五輪、２２年カタールＷ杯出場。代表通算３８試合１６得点。１８２センチ、７６キロ。妻はモデルの由布菜月。

◆ロビン・ファンペルシー（Ｒｏｂｉｎ ｖａｎ Ｐｅｒｓｉｅ）１９８３年８月６日、オランダ・ロッテルダム生まれ。４２歳。２００２年にフェイエノールトのユースからトップチームデビューすると、イングランドのアーセナル、マンチェスターＵなどで活躍。２度（１１〜１２、１２〜１３年）のプレミアリーグ得点王。オランダ代表では３度のＷ杯に出場し、当時の歴代最多となる５０得点を記録。１８年の引退後は指導者に転向し、２５年２月からフェイエノールトの監督に就任。

◆Ｗ杯日本代表の１トップと直前シーズン成績

▽１０年南アフリカ

本田圭佑

０９〜１０年はオランダ１部ＶＶＶフェンロで１８試合６得点、ロシア１部ＣＳＫＡモスクワで２８試合４得点。本大会は２得点

▽１４年ブラジル

大迫勇也

ドイツ２部１８６０ミュンヘンで１５試合６得点。本大会は無得点

▽１８年ロシア

大迫勇也

ドイツ１部ケルンで２５試合４得点。本大会は１得点。

▽２２年カタール

前田大然 スコットランド１部セルティックで１６試合６得点。本大会は１得点。

◆主なオランダ１部得点王

▽ロナウド（ブラジル）

１９９４年〜９５年シーズン、ＰＳＶで３３試合３０得点。２シーズン後にスペインの名門バルセロナへ移籍し、得点王＆バロンドールを受賞。インテル、Ｒマドリードなどで活躍

▽ファンニステルローイ（オランダ）

ＰＳＶで９８〜９９年シーズンから２年連続得点王。２００１年、イングランドの名門・マンチェスターＵへ移籍。欧州ＣＬとリーグの得点王や、リーグ年間ＭＶＰ獲得

▽ルイス・スアレス（ウルグアイ）

２００９〜１０年シーズン、アヤックスで３３試合３５得点。翌シーズン、イングランドの名門リバプールへ移籍。プレミアリーグ得点王、バルセロナ在籍時の１５〜１６年にも得点王に輝いた