日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長（６１）が１８日、都内で定例記者会見に臨み、２７年に日本で開催される「ワールドマスターズゲームズ２０２７関西」（５月１４日開幕）に自転車のＢＭＸレーシングで出場する意向を示した。現役時代は、自転車とスピードスケートで夏冬五輪に７度出場。１９９６年にアスリートを引退したが、日本のスポーツ界を盛り上げるため、３１年ぶりに“現役復帰”を果たす。

橋本会長は本気だった。ＪＯＣの目指す方向性について会見した最後。突然、「今６１歳ですが、来年のワールドマスターズゲームズに参加させていただきます。大会を盛り上げる一助になれば」と電撃公表すると、会場からどよめきが起こった。

同大会は４年に一度開催され、３０歳以上ならだれでも出場可能。生涯スポーツを主眼に置いた国際大会だ。橋本会長は現役時代、冬季五輪にスピードスケートで４度、夏季五輪に自転車で３度出場したレジェンド。現役のＪＯＣ会長が国際大会に出場するのは極めて異例で、来年６２歳を迎える橋本会長の新しい競技への挑戦は大きな話題になり、大会、競技への注目度は上がるはずだ。

当初は、自身が経験していた自転車のトラック競技での復帰を検討していたという。だが、参議院議員としての公務があり、平日に予選が行われる競技の出場は断念した。他の競技を探したところ「ＢＭＸがちょうどいい日程だと分かった」と説明。ＢＭＸ自体は「まったくの素人。ただ、マウンテンバイクをやっていたので、やればできると思う。持ち前のチャレンジ精神がフツフツと湧いてきた。どうやって抑えようかというくらいアドレナリンが出ている。１年間、体を作り上げていかないと」と気持ちを高ぶらせた。

もちろん、ＪＯＣ会長としての思いも胸に秘める。「参加する一人の人間として現場を見ることが重要だと思う。この地域は何を求めているのか、この団体は何が問題なのかを感じて、問題、課題解決についてどうやっていくのか。直接アスリートとして参加することで、今までにない価値を見いだしていければ」と話す。スポーツ界に新たなムーブメントを起こすべく、橋本会長が３１年ぶりに“現役”に戻る。（松末 守司）

◆橋本 聖子（はしもと・せいこ）１９６４年１０月５日、北海道早来町（現・安平町）生まれ。６１歳。３歳でスピードスケートを始め、冬季五輪は８４年サラエボから４大会連続、夏季五輪は８８年ソウルから自転車で３大会連続出場。９５年参院選で初当選。１９年９月東京五輪・パラリンピック競技大会担当大臣。２１年東京五輪・パラリンピック組織委員会会長。２５年６月に女性初のＪＯＣ会長に就任。

◇橋本聖子氏の主な五輪成績

▼１９８４年 サラエボ五輪（冬） スピードスケート５００メートルで１１位など、４種目出場。

▼８８年 カルガリー五輪（冬） スピードスケート５００メートル、１０００メートルで５位など５種目出場。

▼８８年 ソウル五輪（夏） 自転車で出場して予選落ち。

▼９２年 アルベールビル五輪（冬） スピードスケート１５００メートルで銅メダルに輝くなど、５種目出場。

▼９２年 バルセロナ五輪（夏） 自転車３０００メートル個人追い抜きで予選落ち。

▼９４年 リレハンメル五輪（冬） スピードスケート３０００メートルで６位など４種目出場。

▼９６年 アトランタ五輪（夏） 自転車２４０００メートルポイントレースで９位など２種目出場。

◇５０代以上のアスリート

▼プロ野球 中日・山本昌が１５年１０月７日の広島戦（マツダ）で５０歳１か月２６日で先発し、プロ野球史上初の５０代での登板と出場を達成。同年限りで３２年間の現役生活に幕を下ろした。

▼サッカー Ｊ３福島のカズことＦＷ三浦知良は、１０日の百年構想リーグ・磐田戦に途中出場し、自身が持つＪ最年長出場記録を５９歳２か月１４日に更新した。

▼ノルディックスキー・ジャンプ 男子で冬季五輪史上単独最多８度出場の葛西紀明は、５３歳の現在も第一線で戦い、３０年五輪出場を目標にしている。

▼馬場馬術 法華津（ほけつ）寛が、１２年ロンドン五輪に日本選手史上最年長の７１歳で出場した。