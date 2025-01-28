巨人の坂本勇人内野手（３７）が１８日、盟友の“共闘宣言”に応える覚悟を示した。１６日（日本時間１７日）に日米通算１５０勝を達成したロッキーズ・菅野智之投手（３６）の「勇人さんもまだまだこんなもんじゃない」というエールを「もちろん見ましたよ」としっかり受け止めて刺激とし、後輩のさらなる活躍を期待した。１９日は福島・ヨークいわきスタジアムで首位・ヤクルトと対戦するが、過去１０年の東北シリーズは打率３割１分７厘と好相性を誇る。背番号６が、６連勝中のチームの勢いをさらに加速させる。

米国からのエールは、坂本にしっかりと届いていた。日米通算１５０勝を達成した菅野から「勇人さんもまだまだこんなもんじゃないと思っています。舞台は違いますけど活躍を僕は見ているので、まだまだ頑張っていきたい」と海を越えた“共闘宣言”。その記事を読んだ坂本は「もちろん見ましたよ」と菅野の思いを胸に刻み、アンサーとしてエールを送った。

「あれだけの選手がそろっているメジャーの舞台でも、あれだけ勝ってる姿を僕もしっかり見ていますから。これからもっともっと１勝でも多く積み上げていく姿を見たいですね」

菅野が１２年ドラフトで入団してから２４年オフにメジャーに挑戦するまで、１２シーズンの間、投打の看板として巨人をけん引した２人。坂本が１３日の広島戦（福井）で通算３００号を達成すると、菅野が１６日（日本時間１７日）に日米通算１５０勝に到達。期せずして両雄のメモリアルウィークが重なった。かつては常勝球団のため、ポジションの垣根を越えて意見を出し合ったこともある。「野手とピッチャーで違いますけど刺激し合えた仲」と認め合う盟友からのメッセージに、奮い立たないわけにはいかない。

熱いエールを胸に、ゆかりの地から再加速する。青森・光星学院高時代に過ごした東北シリーズは過去１０年で４１打数１３安打、打率３割１分７厘。１９日にヤクルト戦が行われるいわきも９打数３安打と好相性だ。２１年東京五輪では福島・あづま球場の１次リーグ初戦ドミニカ共和国戦でサヨナラ打。常々「東北のファンの方々にいいプレーが見せられるように」と口にしてきた“申し子”のバットに期待がかかる。

チームは目下６連勝中と波に乗っている。その３戦目だった１３日の広島戦で逆転サヨナラ３ランを放った坂本が、上げ潮ムードを一層高めたことは間違いない。今季は地方で４戦４勝の好データも２・５差で追う首位のヤクルトとの一戦を後押しする。

この日は東京から特急で福島入りした。１４試合ぶりに先発出場した１７日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）は３打数無安打も、三塁で好守を連発して「スミ１」の６連勝に貢献した。打席入りで起こるチーム随一の大歓声が、Ｇ党の背番号６に対する期待の証しだ。「まだまだ打つつもりで頑張ってるんで。期待に応えたいなっていう、それだけです」。東北、海を越えて吉報を待っている人たちへ、思いに応える一打を届ける。（内田 拓希）