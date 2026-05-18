阪神・高橋遥人投手（３０）が、前回登板から中８日で２２日・巨人戦（東京Ｄ）に先発するプランが１８日、浮上した。今季ここまで６試合に登板して全て完封での４勝無敗、両リーグトップの防御率０・３８と無双を続ける左腕。５年ぶりの完封勝利を挙げた３月２８日・巨人戦（東京Ｄ）を再現すべく、満を持して宿敵との初戦に向かう見通しだ。

この日、甲子園での投手指名練習に参加した高橋は「与えられた日にしっかり自分のボールが投げられるように。疲れとかもそんなにない」。２戦目を村上に託し、３戦目は球団タイ記録となる巨人戦８連勝中の才木をぶつける予定。両リーグ断トツの６６奪三振を誇るＧキラーも、グングン状態を上げている。

３位の巨人とは今季４勝４敗。２６日・日本ハム戦（甲子園）から始まる交流戦に向けて弾みをつけるためにも、首脳陣は先発３本柱を投入する“最強Ｇ倒ローテ”に再編したとみられる。１９日からの中日３連戦は初戦から西勇、茨木、そして中５日で大竹を先発させる方針。５月に入り６勝８敗だが、必ず流れを変える。（中野 雄太）