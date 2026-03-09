スポーツ報知評論家で現役時代は近鉄、中日などでプレーした金村義明氏が１８日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演し、今季から就任したヤクルト・池山隆寛監督の手綱さばきを称賛した。「明るい池山ねえ、男上げてるわ〜」と雰囲気づくりも含めた采配面を評価した。

開幕前の順位予想などでは決して評判の良くなかったヤクルトが、２位・阪神に２ゲーム差をつける首位を走っている。「なぜヤクルトが落ちてこないかという話。抑えは抜群にいいしね」と、ここまでリーグトップタイの１３セーブを挙げている守護神・キハダの存在の大きさを認めた上で、相手投手によってはサンタナ、オスナも先発から外すタクトに触れた。「いや、柔軟やで。（松元）ユウイチ（ヘッドコーチ）もみんな中西太道場の門下生やから、振り込む練習の方法いうのを（分かっている）ね。若い選手が育つのよ」と明かした。

金村氏は以前の放送でもヤクルトの快進撃について「春の珍事と思っていたけど、勢いがすごいから初夏ぐらいまで持ちそうやな」と話していた。この日も「『今の選手は若いから気使う』と言うてね。でもそれがいいのよ。今やったら多分、決まるんちゃう。上司にしたい（監督の）１位・池山になるんちゃう」と明かし、コーチ陣とも連携を取って役割分担をしっかりしていることを評価。「やっぱり一人でなんでもやろうとしたら無理やで」と分析していた。