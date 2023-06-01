ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は小幅高 シカゴ日経平均先物は６万１３８０円
NY株式18日（NY時間15:16）（日本時間04:16）
ダウ平均 49548.05（+21.88 +0.04%）
ナスダック 25995.51（-229.63 -0.88%）
CME日経平均先物 61380（大証終比：+720 +1.18%）
欧州株式18日終値
英FT100 10323.75（+128.38 +1.26%）
独DAX 24307.92（+357.35 +1.49%）
仏CAC40 7987.49（+34.94 +0.44%）
米国債利回り
2年債 4.069（+0.000）
10年債 4.603（+0.010）
30年債 5.132（+0.017）
期待インフレ率 2.497（-0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.148（-0.019）
英 国 5.098（-0.074）
カナダ 3.691（+0.123）
豪 州 5.114（+0.041）
日 本 2.724（+0.017）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝106.53（+1.11 +1.05%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4563.60（+1.70 +0.04%）
ビットコイン（ドル）
76598.69（-1642.60 -2.10%）
（円建・参考値）
1217万1532円（-261009 -2.10%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49548.05（+21.88 +0.04%）
ナスダック 25995.51（-229.63 -0.88%）
CME日経平均先物 61380（大証終比：+720 +1.18%）
欧州株式18日終値
英FT100 10323.75（+128.38 +1.26%）
独DAX 24307.92（+357.35 +1.49%）
仏CAC40 7987.49（+34.94 +0.44%）
米国債利回り
2年債 4.069（+0.000）
10年債 4.603（+0.010）
30年債 5.132（+0.017）
期待インフレ率 2.497（-0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.148（-0.019）
英 国 5.098（-0.074）
カナダ 3.691（+0.123）
豪 州 5.114（+0.041）
日 本 2.724（+0.017）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝106.53（+1.11 +1.05%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4563.60（+1.70 +0.04%）
ビットコイン（ドル）
76598.69（-1642.60 -2.10%）
（円建・参考値）
1217万1532円（-261009 -2.10%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ