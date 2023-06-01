NY株式18日（NY時間15:16）（日本時間04:16）
ダウ平均　　　49548.05（+21.88　+0.04%）
ナスダック　　　25995.51（-229.63　-0.88%）
CME日経平均先物　61380（大証終比：+720　+1.18%）

欧州株式18日終値
英FT100　 10323.75（+128.38　+1.26%）
独DAX　 24307.92（+357.35　+1.49%）
仏CAC40　 7987.49（+34.94　+0.44%）

米国債利回り
2年債　 　4.069（+0.000）
10年債　 　4.603（+0.010）
30年債　 　5.132（+0.017）
期待インフレ率　 　2.497（-0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.148（-0.019）
英　国　　5.098（-0.074）
カナダ　　3.691（+0.123）
豪　州　　5.114（+0.041）
日　本　　2.724（+0.017）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝106.53（+1.11　+1.05%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4563.60（+1.70　+0.04%）

ビットコイン（ドル）
76598.69（-1642.60　-2.10%）
（円建・参考値）
1217万1532円（-261009　-2.10%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ