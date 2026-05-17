ボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」が5日目を迎える。「イイ値」を担当する坂元真一記者は馬場貴也（42＝滋賀）を指名した。

馬場が操る47号機が順調に仕上がってきた。複勝率30％に満たない低調機。前節の動きも悪く心配されたが「威張れる足ではないが、しっかりレースできる感じにはなっている。ペラで止めすぎている部分があったし、回転を上げてチルトを下げることで引き波の中も感じは良かった」。初日後半からオール3連対、6位で予選を通過した。

ボート界屈指の旋回力を持つが、乗り方を変えることに踏み切った。「原点回帰です。ハンドルの切り方を以前のやり方に戻した。どっしり構えられるようになった」

効果は大きく、4月のびわこで7連勝のパーフェクトV。続く5月のびわこでは初日から3連勝で10連勝。思うような結果が出ない時期もあったが、いい方向に向かっている。

さあ準優勝戦。「4日目の感じなら自分のターンはできると思う。どのコースからもしっかりレースできるように準備して臨みたい」と表情も明るい。こん身のターンで今年初のG1ファイナル入りを目指す。

【坂元の買い目】準優11Rは馬場が鋭く差して2Mを先取る。＜2＞＜1＞流し。