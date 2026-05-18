「短めショートは苦手」な【40・50代】へ！ コレならアリかも♡「ショートボブ」

暑さ対策でカットを考えているものの、大胆に短くするのは抵抗がある。そんな40・50代にちょうど良いのが、ほんのり女性らしさを演出できるショートボブです。耳より後ろに長さと厚みを残せば、肩上のレングスでも短すぎる印象から遠くなりそう。いつもは長めを選んでいた人も、この初夏からショートボブで快適さと清々しいイメージを両得して。

前髪は長めが大人っぽい

南青山で大人向けショートを手掛ける@_kazuki0513さんが、「40代から人気」と紹介するのは、前髪を長めにカットしてふわっと流すスタイル。縦のラインが強調されやすく、丸みがありながらもどこか凛々しい雰囲気が漂います。表面にもしっかり長さがあるので、耳が出るショートを避けたい人にもピッタリです。

レイヤーでエアリーな質感に

絶壁に見えないショートが得意な@urano_kazuyukiさんが「ただ軽いだけでなく後頭部にボリュームを残すようにカット」したのがこちらのショートボブ。丸みのある骨格を連想させる、エアリーなレイヤーの重なりが印象的です。丸みの位置がちょうど頭の真ん中あたりにくるので、仕上がりはナチュラルな雰囲気に。

束感をつけて爽やかに

担当した@urano_kazuyukiさんが「襟足がまとまる」と紹介するスタイルは、ボリュームを落として首に沿ってタイトに仕上げている印象。毛先を中心にしっかり束感を持たせることで、肌が覗いてスッキリ爽やかに見えそうです。トレンドのベージュ系カラーで柔らかさも足せば、短くても女性らしさは十分◎

カラーで季節感も大切に

ショートボブの軽やかさを加速させるなら、この時期人気の9トーンを超える明るめカラーに挑戦してみて。トレンドの暖色を加えた色合いは、顔に血色が加わり、いきいきとした印象に見せてくれます。丸みは落ち着いて見える低めの位置に作ると、明度によるインパクトを品よく和らげられそう。

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※こちらの記事では@_kazuki0513様、@urano_kazuyuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。