「まじかよ」「ショックすぎる」欧州から飛び込んできた“悲報”にネット沈痛「W杯絶望とか最悪」「嫌だ嫌だ嫌だ」
ラミネ・ヤマル、ニコ・ウィリアムスと主力に怪我人が相次いでいるスペイン代表に、また悲報がもたらされた。
バルセロナは５月18日、前日のベティス戦で負傷したスペイン代表MFフェルミン・ロペスが第５中足骨骨折と診断され、手術を受けると発表した。
全治期間は明らかになっていないが、スペイン紙『Mundo Deportivo』は「フェルミンは手術を受け、ワールドカップを欠場する。第５中足骨骨折で手術が必要な場合、回復には少なくとも２か月はかかる」と報じている。
この一報を受け、インターネット上では次のような声が続々と上がった。
「手術まじかよ」
「フェルミンまでW杯で見れなくなるなんて」
「ショックすぎる」
「スペイン一気に弱体化しないかこれ」
「厳しすぎる」
「可哀想過ぎるわ」
「W杯出れないのマジか」
「消化試合で怪我は悲しすぎる」
「W杯絶望とか最悪じゃねーか」
「居て欲しかった本当に。残念でならない」
「フェルミン離脱はかなり大きいな」
「これラロハにとっても大きな痛手じゃないか」
「嫌だ嫌だ嫌だフェルミンがいないW杯なんて許さん」
「フェルミンがいないスペイン代表、だいぶ萎える」
パリ五輪では日本の前に立ちはだかった名手が、ビッグトーナメントで見られない事態となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
バルセロナは５月18日、前日のベティス戦で負傷したスペイン代表MFフェルミン・ロペスが第５中足骨骨折と診断され、手術を受けると発表した。
全治期間は明らかになっていないが、スペイン紙『Mundo Deportivo』は「フェルミンは手術を受け、ワールドカップを欠場する。第５中足骨骨折で手術が必要な場合、回復には少なくとも２か月はかかる」と報じている。
この一報を受け、インターネット上では次のような声が続々と上がった。
「フェルミンまでW杯で見れなくなるなんて」
「ショックすぎる」
「スペイン一気に弱体化しないかこれ」
「厳しすぎる」
「可哀想過ぎるわ」
「W杯出れないのマジか」
「消化試合で怪我は悲しすぎる」
「W杯絶望とか最悪じゃねーか」
「居て欲しかった本当に。残念でならない」
「フェルミン離脱はかなり大きいな」
「これラロハにとっても大きな痛手じゃないか」
「嫌だ嫌だ嫌だフェルミンがいないW杯なんて許さん」
「フェルミンがいないスペイン代表、だいぶ萎える」
パリ五輪では日本の前に立ちはだかった名手が、ビッグトーナメントで見られない事態となってしまった。
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