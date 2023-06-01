きょうのユーロドルは下げが一服しており、一時１．１６ドル台半ばに買い戻される展開。ただ、依然として上値は重い印象で２００日線の下での推移が続いている。チャートはダブルトップを形成しており、早期に２００日線を回復できないようであれば、下値警戒が高まり、３月安値の１．１４ドルを試す展開も想定される。一方、ユーロ円は円安の動きが根強く、１８５円台を回復。１００日線の上を維持しており、上昇トレンドは堅持している。



アナリストからは、ユーロ圏の長期金利がさらに上昇するようであれば、ユーロは圧力を受ける可能性があると述べている。「高いエネルギー価格と足元の長期金利上昇は成長の逆風だ」と指摘。ＥＣＢが一時的なインフレ加速を見過ごすリスクは、債券市場の長期ゾーンに打撃を与える可能性があるという。



そのため、ＥＣＢは利上げの可能性を示し続ける必要があると述べている。長期債がさらに売られ、利回りが上昇しても、ユーロドルは１．１５７０ドルまで下落する可能性もあるという。



EUR/USD 1.1630 EUR/JPY 185.01 EUR/GBP 0.8678



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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