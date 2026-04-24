日本テレビ・森圭介アナウンサー（４７）が６月１日付で管理職資格の「チーフスペシャリスト」に昇進することが１８日、分かった。２０２４年に新設された専門性が重視されるスペシャリスト職。森アナは区分が一つ下の管理職資格の「リードスペシャリスト」からの昇格となる。

２０２４年には、同局アナウンス部の水卜麻美アナが、当時３７歳でチーフスペシャリストに昇進し、歴代最年少で管理職となったことでも話題となった。

森アナは、夕方の情報番組「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．」（月〜金曜・後３時５０分）や、４月からスタートした同局の新報道番組「追跡取材 ｎｅｗｓ ＬＯＧ」（土曜・後１０時）のメインキャスターなどを担当。安定したアナウンススキルと親しみやすいキャラクターで、看板アナの一人として活躍している。

同局は「人事の詳細はお答えしておりません」とした。

◆森 圭介（もり・けいすけ）１９７８年１１月、埼玉・越谷市出身。４７歳。一橋大学社会学部卒。２００１年に日本テレビ入社。「スッキリ」「ＺＩＰ！」など朝の情報番組を担当し、２０２４年春から「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．」のメインキャスター。宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー２級など取得資格多数。