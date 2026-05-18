◆米大リーグ エンゼルス１―１０ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１７日（日本時間１８日）、敵地・エンゼルス戦に先発し、中５日ながらメジャー自己最長７回４安打１失点で、同最多８三振を奪う快投。先発での無四球も初で、過去最高といえる投球で今季２勝＆通算３勝目を挙げた。

メジャー２年目を迎えた佐々木に、ロバーツ監督も確かな変化を感じ取っている。試合前の練習中にマクギネス投手コーチらに変化球の握りなどを熱心に聞く姿は日常の光景。ロバーツ監督は「朗希はかなり心を開くようになった。自信も表れている」と目を細める。

ロッテ時代から助っ人選手と積極的にコミュニケーションを取っていた佐々木。ド軍ではブルペン捕手らスタッフとも通訳を介さずに交流する場面が増えているという。指揮官は「ラテン系選手たちとも仲が良い。スペイン語も上達している」と明かす。英語力も着実に伸びているように映るが、本人は「（上達は）してないと思います…。まだ何も勉強してないです」。はにかんだ表情には、異国の地でチームに溶け込む等身大の２４歳の姿がにじんでいた。