「センスあり」「２００点満点」田中みな実、「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」振付師も大絶賛のキレキレポーズ披露…「ａｕ　ＰＡＹカード」新ＣＭ

女優・田中みな実（３９）が、１９日から全国でオンエアされる「ａｕ ＰＡＹカード」の新テレビＣＭでキレキレのポージングを披露した。

田中が出演するのは「新しいって、嬉（うれ）しくない？」編。今年３月、シンプルかつスタイリッシュなデザインにリニューアルした「ａｕ ＰＡＹカード」を顔の横で見せたり、振り返りざまにのぞかせたりとキャッチーなポーズを次々と決める内容となっている。ポーズの考案・演出はダンサーで振付師のＮＯＳＵＫＥ（のすけ）が担当。ミリ単位までこだわったポージングと軽快な音楽演出によって、新カードの魅力や存在感を印象的に表現している。

田中は「いろんなポージングをして正直疲れました」と苦笑いを浮かべる一方、「いろんな体勢になったので、体があらゆる方向にねじれて運動になりました」と振り返った。「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」など数多くのアーティストの演出・振り付けを務めているＮＯＳＵＫＥからは「難しいポージングも結構あったんですけど、いともたやすく…本当にさっと覚えていただいて。勘がすごく良くてセンスがありました。（出来栄えは１００点中）２００点満点」と大絶賛された。

本ＣＭ内での決めぜりふ「新しいって、嬉しくない？」にちなみ、最近嬉しかった出来事を聞かれた田中が例に挙げたのは、撮影時のケータリング。「私が大好きなお店を用意してくださって、とってもとっても幸せでした。２回おかわりしました。満腹になるまで食べました（笑）」と語り、笑顔がはじけた。