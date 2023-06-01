ソロデビュー25周年・HYDE、自身初アルバム1位【オリコンランキング】
ソロ活動をスタートして今年で25周年を迎える・HYDE（ハイド）の最新アルバム『JEKYLL』（ジキル）が、5月19日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において初週売上1.3万枚で1位を獲得。自身初のアルバム1位を獲得した。
【動画】HYDE『JEKYLL』収録「THE ABYSS」MV
2021年にリリースした「静」の世界観を表現したシングル「NOSTALGIC」「FINAL PIECE」、最新シングル「THE ABYSS」のほか、アニメ『黒執事 -緑の魔女編-』のオープニングテーマを務めたCo shu Nie feat. HYDE「MAISIE」（o＝ウムラウト記号が正式）のセルフカバーや、TOMORROW X TOGETHERとのコラボレーション曲「SSS」のHYDE歌唱ヴァージョンなど、全10曲が収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間:2026年5月11日〜17日）＞
【動画】HYDE『JEKYLL』収録「THE ABYSS」MV
2021年にリリースした「静」の世界観を表現したシングル「NOSTALGIC」「FINAL PIECE」、最新シングル「THE ABYSS」のほか、アニメ『黒執事 -緑の魔女編-』のオープニングテーマを務めたCo shu Nie feat. HYDE「MAISIE」（o＝ウムラウト記号が正式）のセルフカバーや、TOMORROW X TOGETHERとのコラボレーション曲「SSS」のHYDE歌唱ヴァージョンなど、全10曲が収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間:2026年5月11日〜17日）＞