超特急、3作連続通算4作目のシングル1位 自己最高の初週売上47.0万枚を記録【オリコンランキング】
9人組グループ・超特急の最新シングル「ガチ夢中！」が、5月19日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で1位に初登場。2024年11月18日付での「AwA AwA」、2025年10月6日付での「NINE LIVES」に続く3作連続、通算では4作目の1位を獲得した。
【動画】超特急「ガチ夢中！」ミュージックビデオ
初週売上は、前作シングル「NINE LIVES」の初週売上28.7万枚（2025年10月6日付）を大きく上回る47.0万枚で自己最高および自身初の初週売上30万枚超えを記録。初週にして、同作の累積売上30.4万枚も超え自己最高累積売上作品となった。
表題曲は、ガチで夢中になって何かに取り組んでいる人の背中を全力で押す、“超特急流”トンチキ応援ソング。疾走感あるメロディーと熱い歌詞で何かに夢中な人を鼓舞する楽曲になっている。
超特急は、11月25日にグループ初となる東京ドーム公演を予定。さらに翌26日も追加公演が決定したことを、今月11日発表した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間:2026年5月11日〜17日）＞
【動画】超特急「ガチ夢中！」ミュージックビデオ
初週売上は、前作シングル「NINE LIVES」の初週売上28.7万枚（2025年10月6日付）を大きく上回る47.0万枚で自己最高および自身初の初週売上30万枚超えを記録。初週にして、同作の累積売上30.4万枚も超え自己最高累積売上作品となった。
超特急は、11月25日にグループ初となる東京ドーム公演を予定。さらに翌26日も追加公演が決定したことを、今月11日発表した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間:2026年5月11日〜17日）＞