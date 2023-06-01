NY株式18日（NY時間14:30）（日本時間03:30）
ダウ平均　　　49422.98（-103.19　-0.21%）
ナスダック　　　25940.77（-284.37　-1.08%）
CME日経平均先物　61060（大証終比：+400　+0.65%）

欧州株式18日終値
英FT100　 10323.75（+128.38　+1.26%）
独DAX　 24307.92（+357.35　+1.49%）
仏CAC40　 7987.49（+34.94　+0.44%）

米国債利回り
2年債　 　4.086（+0.017）
10年債　 　4.618（+0.025）
30年債　 　5.147（+0.031）
期待インフレ率　 　2.507（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.148（-0.019）
英　国　　5.098（-0.074）
カナダ　　3.691（+0.123）
豪　州　　5.114（+0.041）
日　本　　2.724（+0.017）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝108.69（+3.27　+3.10%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4545.20（-16.70　-0.37%）

ビットコイン（ドル）
76308.38（-1932.91　-2.47%）
（円建・参考値）
1213万3032円（-307333　-2.47%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ