ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１０３ドル安 ナスダックは１．１％の大幅安
NY株式18日（NY時間14:30）（日本時間03:30）
ダウ平均 49422.98（-103.19 -0.21%）
ナスダック 25940.77（-284.37 -1.08%）
CME日経平均先物 61060（大証終比：+400 +0.65%）
欧州株式18日終値
英FT100 10323.75（+128.38 +1.26%）
独DAX 24307.92（+357.35 +1.49%）
仏CAC40 7987.49（+34.94 +0.44%）
米国債利回り
2年債 4.086（+0.017）
10年債 4.618（+0.025）
30年債 5.147（+0.031）
期待インフレ率 2.507（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.148（-0.019）
英 国 5.098（-0.074）
カナダ 3.691（+0.123）
豪 州 5.114（+0.041）
日 本 2.724（+0.017）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝108.69（+3.27 +3.10%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4545.20（-16.70 -0.37%）
ビットコイン（ドル）
76308.38（-1932.91 -2.47%）
（円建・参考値）
1213万3032円（-307333 -2.47%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49422.98（-103.19 -0.21%）
ナスダック 25940.77（-284.37 -1.08%）
CME日経平均先物 61060（大証終比：+400 +0.65%）
欧州株式18日終値
英FT100 10323.75（+128.38 +1.26%）
独DAX 24307.92（+357.35 +1.49%）
仏CAC40 7987.49（+34.94 +0.44%）
米国債利回り
2年債 4.086（+0.017）
10年債 4.618（+0.025）
30年債 5.147（+0.031）
期待インフレ率 2.507（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.148（-0.019）
英 国 5.098（-0.074）
カナダ 3.691（+0.123）
豪 州 5.114（+0.041）
日 本 2.724（+0.017）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝108.69（+3.27 +3.10%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4545.20（-16.70 -0.37%）
ビットコイン（ドル）
76308.38（-1932.91 -2.47%）
（円建・参考値）
1213万3032円（-307333 -2.47%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ