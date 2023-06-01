ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は５４ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式18日（NY時間13:14）（日本時間02:14）
ダウ平均 49580.54（+54.37 +0.11%）
ナスダック 26032.89（-192.25 -0.73%）
CME日経平均先物 61255（大証終比：+595 +0.97%）
欧州株式18日終値
英FT100 10323.75（+128.38 +1.26%）
独DAX 24307.92（+357.35 +1.49%）
仏CAC40 7987.49（+34.94 +0.44%）
米国債利回り
2年債 4.071（+0.003）
10年債 4.594（+0.001）
30年債 5.127（+0.012）
期待インフレ率 2.507（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.148（-0.019）
英 国 5.098（-0.074）
カナダ 3.691（+0.123）
豪 州 5.114（+0.041）
日 本 2.724（+0.017）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝106.46（+1.04 +0.99%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4560.90（-1.00 -0.02%）
ビットコイン（ドル）
76498.50（-1742.79 -2.23%）
（円建・参考値）
1215万7142円（-276964 -2.23%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49580.54（+54.37 +0.11%）
ナスダック 26032.89（-192.25 -0.73%）
CME日経平均先物 61255（大証終比：+595 +0.97%）
欧州株式18日終値
英FT100 10323.75（+128.38 +1.26%）
独DAX 24307.92（+357.35 +1.49%）
仏CAC40 7987.49（+34.94 +0.44%）
米国債利回り
2年債 4.071（+0.003）
10年債 4.594（+0.001）
30年債 5.127（+0.012）
期待インフレ率 2.507（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.148（-0.019）
英 国 5.098（-0.074）
カナダ 3.691（+0.123）
豪 州 5.114（+0.041）
日 本 2.724（+0.017）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝106.46（+1.04 +0.99%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4560.90（-1.00 -0.02%）
ビットコイン（ドル）
76498.50（-1742.79 -2.23%）
（円建・参考値）
1215万7142円（-276964 -2.23%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ