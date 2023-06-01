NY株式18日（NY時間13:14）（日本時間02:14）
ダウ平均　　　49580.54（+54.37　+0.11%）
ナスダック　　　26032.89（-192.25　-0.73%）
CME日経平均先物　61255（大証終比：+595　+0.97%）

欧州株式18日終値
英FT100　 10323.75（+128.38　+1.26%）
独DAX　 24307.92（+357.35　+1.49%）
仏CAC40　 7987.49（+34.94　+0.44%）

米国債利回り
2年債　 　4.071（+0.003）
10年債　 　4.594（+0.001）
30年債　 　5.127（+0.012）
期待インフレ率　 　2.507（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.148（-0.019）
英　国　　5.098（-0.074）
カナダ　　3.691（+0.123）
豪　州　　5.114（+0.041）
日　本　　2.724（+0.017）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝106.46（+1.04　+0.99%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4560.90（-1.00　-0.02%）

ビットコイン（ドル）
76498.50（-1742.79　-2.23%）
（円建・参考値）
1215万7142円（-276964　-2.23%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ