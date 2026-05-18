「エンゼルス１−１０ドジャース」（１７日、アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）はアナハイムでのエンゼルス戦に「１番・指名打者」で出場し、５打数３安打２打点だった。広角に打ち分け、４月２７日以来の１試合３安打をマーク。先発した佐々木朗希投手（２４）はメジャーで自己最長の７回を投げ、４安打１失点で２勝目（３敗）を挙げた。チームは１０−１で大勝し、連勝を５に伸ばした。

ライナー性の打球を３方向へ打ち分けた。好球必打を実践し、大谷が４月２７日のカブス戦以来の３安打固め打ち。両軍ファンが集結し、シリーズ全試合でチケット完売した敵地を沸かせた。

慣れ親しんだ古巣本拠地で猛打ショーを披露。初回の打席で中前打を放ち、４戦連続安打をマークすると、２点リードの四回満塁機に右前打で２点を追加した。九回の打席では逆方向へ技ありの左前打。自身の打席を振り返り、「構えが一番大事。動き出しの構えでほとんど決まっているのかなと思う」と言った。

４月１３日から５月１１日の２３試合で打率・２００、０本塁打、６打点の不振。疲労軽減のため、１３日の登板は投手に専念し、１４日に初の休養日を与えられた。１１日には５月２度目のフリー打撃を敢行し、翌日に１１戦５３打席ぶりの７号を放った。

「休み前に良い感覚をつかめた。（今は）それを継続してるような感じ」。古巣との３連戦は打率・４６２（１３打数６安打）、７打点、ＯＰＳ（出塁率＋長打率）１・３３２だった。

本塁打は４試合で出ていないが、ロバーツ監督に心配の様子はない。「強い打球を打てているし、打席内容もいい。このままいけば、自然にホームランは出るよ」と言い切った。

チームは今季２度目の５連勝でナ・リーグ西地区首位を堅守。１８日から敵地でパドレスとの首位攻防３連戦に臨む。大谷は第３戦に先発予定。４登板ぶりの投打「二刀流」出場の可能性が高い。「（ストライク）ゾーンを把握できているのが一番いいところ。あとはいい打球角度で振れていれば、長打や本塁打も増えてくる」。大谷の季節がやってくる。