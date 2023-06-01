　19日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比630円高の6万1290円と急騰。日経平均株価の現物終値6万815.95円に対しては474.05円高。出来高は1万341枚となっている。

　TOPIX先物期近は3859ポイントと前日比41.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は32.49ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 61290　　　　　+630　　　 10341
日経225mini 　　　　　　 61290　　　　　+620　　　246905
TOPIX先物 　　　　　　　　3859　　　　 +41.5　　　 16704
JPX日経400先物　　　　　 35010　　　　　+445　　　　 935
グロース指数先物　　　　　 796　　　　　 +11　　　　 876
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース