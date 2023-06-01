日経225先物：19日2時＝630円高、6万1290円
19日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比630円高の6万1290円と急騰。日経平均株価の現物終値6万815.95円に対しては474.05円高。出来高は1万341枚となっている。
TOPIX先物期近は3859ポイントと前日比41.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は32.49ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61290 +630 10341
日経225mini 61290 +620 246905
TOPIX先物 3859 +41.5 16704
JPX日経400先物 35010 +445 935
グロース指数先物 796 +11 876
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3859ポイントと前日比41.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は32.49ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61290 +630 10341
日経225mini 61290 +620 246905
TOPIX先物 3859 +41.5 16704
JPX日経400先物 35010 +445 935
グロース指数先物 796 +11 876
東証REIT指数先物 売買不成立
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