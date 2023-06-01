大分や兵庫で35℃を超え、今年初の猛暑日を記録。全国でも30℃超えが相次ぎ、異例の暑さが続いています。季節先取りの暑さは一時的なもの？それとも“長い夏”の始まりなのでしょうか？

季節外れの暑さとなったきょう、都内で行われている屋外イベントには…

50代

「暑くなってきたので、空の下でビールが飲みたいと思って来た、急遽」

きょうの東京・練馬で「真夏日」となったほか、都心でも30℃に迫る気温となりました。

20代

「朝からすごく暑くて、エアコン付けた。ポカリ飲んだ、きのうから。塩分とらないとなって」

台湾の屋台グルメが楽しめる、こちらのイベント。早くも「涼」を求める人の姿が…

20代

「（今年）初かき氷です。止まらない」

雪解け食感が特徴の「台湾かき氷」。この連日の暑さで、予想以上に売れ行きが伸びているそうです。

屋台湾フェス2026 担当者

「日が陰ったくらいにも、たくさん売れているし、暑いのでたくさん売れている」

熱中症対策もはじまっています。

こちらのイベントでは、客席にも扇風機を設置して熱気がこもらないようにしたり、定期的に打ち水をしたりして、対策をとっているということです。

ただ、さらなる猛暑を見据え、今年は去年（7月）より早く開催に踏み切りましたが…

屋台湾フェス2026 稲山陽太さん

「5月の実施で比較的に涼しいかなと思ったのだが、昼間の時間帯、すごく日差しが強くて暑くて。（平日は）オープンが15時からの実施となっていて、お昼の時間帯ではなくて、それを避けた時間帯となっているので、過ごしやすい時にいらっしゃっていただければ嬉しいです」

連日続く厳しい暑さ、日中はまるで“真夏のような光景”が各地で見られました。

打ち水に、かげろう。大分県日田市では、午後1時前に気温が35℃を超え、全国で今年初めての「猛暑日」を記録しました。

兵庫県豊岡市も35℃超え。5月に猛暑日となるのは、近畿で観測史上初です。

「きょう日本1位なんですか？やめてほしいですね。もうほんと勘弁してくれというというか、いやですね、ほんとに」

「暑くて腹立つけど、どうせ暑いなら1位の方が嬉しい」

異例の暑さが続く日本列島、真夏日も全国313地点で観測しました（18時時点）。

名古屋市にある幼稚園。子どもたちを預かる現場では、あの手・この手で対策がとられていました。

例えば、こちらのドライミスト。例年より前倒しで運用を開始。さらに…

先生

「（Q.腰につけているのは何ですか？）熱中症警戒アラートの機器。危険を感じる温度（暑さ指数）だったらアラームが鳴る」

去年から熱中症リスクを測定できる機器を導入し、屋外でも室内でも目配り。水分補給は10分から15分おきに呼びかけます。

そして、子どもたちが大好きな外遊びですが、予想以上に気温があがり、予定より20分ほどはやく切り上げることに。

「まだ外で遊びたい。（Q.お外好き？）うん。（Q.でも暑くない？）暑くない」

椙山女学園大学附属幼稚園 山田祥世 先生

「（Q.子どもたちは外で遊びたがりますよね？）そこは“せめぎ合い”。『顔が赤くなった子』や『汗をかいていない子』が気がかり。部屋を出る前と戻った時は、一人一人の顔を見て視診する」

暑さが前倒しになり、対策も前倒しですが、そうはいかないものもあります。

カラフル野菜の小山農園 小山三佐男 代表

「こちらがキャベツ畑になりますね。もう完全に葉っぱが外から焼けたというか、根っこから栄養が吸収できなくなってしまった」

高温障害で黒ずんだキャベツの葉っぱ。商品にならないといいます。

さらにこんな問題も。こちらのブロッコリーは同じ畑で育っているにもかかわらず、1.5倍ほど大きくなってしまいました。

カラフル野菜の小山農園 小山三佐男 代表

「夜になっても地温が下がらないので、どんどん成長してしまって、（食べたときに）多少、口の中に残ってしまう場合がある、辛い部分が。やわらかい、小さいほうが納品しやすい」

暑さのせいで大きくなりすぎ、規格外に。

ただ、こうした野菜を安く売る青果店があります。暑さで収穫が早まった不揃いのトマトは一袋324円。こちらは暑さのせいで中に空洞ができたキャベツ。通常200円ほどしますが、162円とお買い得に。

買い物客

「安いです、スーパーで売ってるのより。大きくても小さくても新鮮で安ければ、大歓迎です」

各地で見られる様々な暑さ対策。あすも東京、大阪などで30℃近くまで気温があがりますが、週中ごろから天気は下り坂、厳しい暑さは落ち着く見込みです。