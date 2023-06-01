ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式18日（NY時間12:02）（日本時間01:02）
ダウ平均 49493.61（-32.56 -0.07%）
ナスダック 26018.82（-206.32 -0.79%）
CME日経平均先物 61285（大証終比：+625 +1.02%）
欧州株式18日GMT16:02
英FT100 10323.75（+128.38 +1.26%）
独DAX 24307.92（+357.35 +1.49%）
仏CAC40 7987.49（+34.94 +0.44%）
米国債利回り
2年債 4.071（+0.003）
10年債 4.594（+0.001）
30年債 5.124（+0.008）
期待インフレ率 2.506（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.148（-0.019）
英 国 5.098（-0.074）
カナダ 3.691（+0.123）
豪 州 5.114（+0.041）
日 本 2.724（+0.017）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝106.91（+1.49 +1.41%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4546.50（-15.40 -0.34%）
ビットコイン（ドル）
76325.25（-1916.04 -2.45%）
（円建・参考値）
1212万3503円（-304344 -2.45%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49493.61（-32.56 -0.07%）
ナスダック 26018.82（-206.32 -0.79%）
CME日経平均先物 61285（大証終比：+625 +1.02%）
欧州株式18日GMT16:02
英FT100 10323.75（+128.38 +1.26%）
独DAX 24307.92（+357.35 +1.49%）
仏CAC40 7987.49（+34.94 +0.44%）
米国債利回り
2年債 4.071（+0.003）
10年債 4.594（+0.001）
30年債 5.124（+0.008）
期待インフレ率 2.506（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.148（-0.019）
英 国 5.098（-0.074）
カナダ 3.691（+0.123）
豪 州 5.114（+0.041）
日 本 2.724（+0.017）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝106.91（+1.49 +1.41%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4546.50（-15.40 -0.34%）
ビットコイン（ドル）
76325.25（-1916.04 -2.45%）
（円建・参考値）
1212万3503円（-304344 -2.45%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ