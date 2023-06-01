NY株式18日（NY時間12:02）（日本時間01:02）
ダウ平均　　　49493.61（-32.56　-0.07%）
ナスダック　　　26018.82（-206.32　-0.79%）
CME日経平均先物　61285（大証終比：+625　+1.02%）

欧州株式18日GMT16:02
英FT100　 10323.75（+128.38　+1.26%）
独DAX　 24307.92（+357.35　+1.49%）
仏CAC40　 7987.49（+34.94　+0.44%）

米国債利回り
2年債　 　4.071（+0.003）
10年債　 　4.594（+0.001）
30年債　 　5.124（+0.008）
期待インフレ率　 　2.506（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.148（-0.019）
英　国　　5.098（-0.074）
カナダ　　3.691（+0.123）
豪　州　　5.114（+0.041）
日　本　　2.724（+0.017）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝106.91（+1.49　+1.41%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4546.50（-15.40　-0.34%）

ビットコイン（ドル）
76325.25（-1916.04　-2.45%）
（円建・参考値）
1212万3503円（-304344　-2.45%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ