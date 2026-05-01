【テニス速報】 SARラ・プリンセス・ラーラ・メリヤム・グランプリ 第1日 ララ サルデン / イボンヌ キャバル ライマーズ vs ジウリアナ オルモス / 加藤 未唯
SARラ・プリンセス・ラーラ・メリヤム・グランプリ
大会期間：2026年5月18日～2026年5月22日
開催地：モロッコ ラバト
コート：クレー（赤土）
結果：[ララ サルデン / イボンヌ キャバル ライマーズ] 2 - 1 [ジウリアナ オルモス / 加藤 未唯]
SARラ・プリンセス・ラーラ・メリヤム・グランプリ第1日がモロッコ ラバトで行われ、女子ダブルス1回戦で、ララ サルデン / イボンヌ キャバル ライマーズと第2シードのジウリアナ オルモス / 加藤 未唯が対戦した。
第1セットはララ サルデン / イボンヌ キャバル ライマーズが6-4で先取。第2セットはジウリアナ オルモス / 加藤 未唯が6-1で奪い返したが、第3セットはララ サルデン / イボンヌ キャバル ライマーズが10-7で制し、ララ サルデン / イボンヌ キャバル ライマーズがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-19 01:32:12 更新