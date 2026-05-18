心から反省していないのは明らか。浮気を繰り返す男性がしがちな「言い訳」
１度浮気した男性は、何度も浮気を繰り返すもの。
そこで今回は、浮気を繰り返す男性がしがちな「言い訳」を紹介するので、よく耳にしているなら別れも検討しましょう。
「やっぱり君が一番だよ」
浮気を繰り返すタイプの男性ほど、無意識のうちに浮気相手と彼女とを比較しがち。
そのため、「やっぱり君が一番」といった発言をよくします。
「やっぱり」ということは浮気相手と縁を切った可能性もありますが、よく言われるならその都度浮気されている可能性が考えられます。
「愛しているのは君だけだから」
浮気を繰り返す男性ほど、彼女を安心させようと「愛しているのは君だけ」と言いがち。
つまり、「君だけ」と付け加えることで、心の内で他の女性と比較しているのは明らかです。
「もう２度としないから」
浮気した男性が「もう２度としません」という言葉は本当に単なる言い訳です。
おそらく浮気がバレた事実から切り抜けるために口にしているだけ。
必ずしも男性が心から反省しているという意味で言っているのではないことを頭に入れておきましょう。
今回紹介したセリフを頻繁に口にするような浮気性な男性はなる早で関係にピリオドを打って、新しい恋を探してみてくださいね。
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