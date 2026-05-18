「妻とはうまくいってない」は本当？既婚男性がよく使う“定番フレーズ”
「もう夫婦関係は冷めてる」「家では全然会話がない」
男性の口からそんな話を聞いたことはありませんか？不倫関係では、既婚男性が似たような言葉を使うケースがあります。もちろん本当の場合もありますが、“関係を続けやすくする言葉”として機能していることも少なくありません。
“家庭はうまくいっていない”を強調する
「もう気持ちはない」「ただ一緒にいるだけ」などと聞くと、“実質的には終わっている関係”のように感じてしまうでしょう。ただ、気持ちの問題と、実際に家庭を動かすことは別。生活としての関係は続いているケースは少なくありません。
“君だけは特別”を繰り返す
「こんなに話せるのは君だけ」「一緒にいると落ち着く」などの男性の言葉に、“自分は彼にとって特別な存在なんだ”と感じてしまったことありませんか？その特別感が強くなるほど、男性との関係を客観的に見づらくなっていきます。
“今は動けない”でズルズル関係を続ける
「タイミングが来たら考える」「今は簡単に動けない」と、はっきり否定はしないまま関係だけが続いていく。その状態が長くなるほど、“待つ側”の負担は大きくなっていくものです。
男性の言葉に嘘があるとは限りません。ただ、大切なのは“何を言うか”より、“現実がどう動いているか”。同じ話が繰り返されるだけで状況が変わらないなら、そこに男性の関係への本音が表れているということを心に留めておきましょう。 ※画像は生成AIで作成しています
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