仕事が早い人はここが違う。いつも時間が足りない人との“頑張り方の差”
「ずっと頑張っているのに、なぜか仕事が終わらない」ということありませんか？一方で、特別バタバタしているようには見えないのに、同じ仕事をきちんと終わらせている人がいたりするものです。その差は、“仕事量”より、“頑張り方”にあります。
全部を“同時に”頑張らない
仕事が早い人は、最初から全部を完璧にやろうとしません。例えば、「まず返信だけ終わらせる」「午前中は考える仕事だけにする」など、“今やること”をかなり絞っています。
“始めるハードル”を下げている
仕事が早い人は、最初から完成をめざしません。例えば、資料作りも「タイトルだけ作る」「１ページ目だけ触る」など細部から始めていきます。すると、途中で止まりにくくなり、そのまま流れに乗りやすくなるのです。
逆に、「まとまった時間ができたらやろう」「一気に終わらせよう」と考えるほど、始める負担は大きくなるもの“すぐ始められる状態”をつくっているかどうかで、仕事の進み方はかなり変わります。
１人で抱え込みすぎない
仕事が早い人は、途中段階で一度見せています。例えば、「方向性だけ確認したいです」「一旦ここまでできました」と、小まめに周囲に進捗を共有。すると、大きな修正が入りにくくなり、結果的に時間を使いすぎずに済むのです。
逆に、完璧にしてから出そうとすると、方向がズレていたときに、一気に時間と労力を必要とすることに。仕事が早い人ほど、“一人で抱え込む時間”を長くしていません。
仕事が早い人は、全部を同時に頑張らないこと、小さく始めること、抱え込みすぎないことの３つの積み重ねによって、“止まりにくい流れ”をつくっているもの。頑張る量を増やすではなく“頑張り方を見直す”方が、結果的に仕事は進みやすくなっていきます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼仕事を任せてもらえる人と、なかなか任せてもらえない人。その差って何？