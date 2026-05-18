仕事が早い人はここが違う。いつも時間が足りない人との“頑張り方の差”

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「ずっと頑張っているのに、なぜか仕事が終わらない」ということありませんか？一方で、特別バタバタしているようには見えないのに、同じ仕事をきちんと終わらせている人がいたりするものです。その差は、“仕事量”より、“頑張り方”にあります。

全部を“同時に”頑張らない


仕事が早い人は、最初から全部を完璧にやろうとしません。例えば、「まず返信だけ終わらせる」「午前中は考える仕事だけにする」など、“今やること”をかなり絞っています。

逆に、メールを返しながら資料を作り、途中で別件の連絡も見る。こうした“同時進行の頑張り方”が増えるほど、集中は切れやすくなるもの。仕事が早い人ほど“集中する場所”を決めています。

“始めるハードル”を下げている


仕事が早い人は、最初から完成をめざしません。例えば、資料作りも「タイトルだけ作る」「１ページ目だけ触る」など細部から始めていきます。すると、途中で止まりにくくなり、そのまま流れに乗りやすくなるのです。

逆に、「まとまった時間ができたらやろう」「一気に終わらせよう」と考えるほど、始める負担は大きくなるもの“すぐ始められる状態”をつくっているかどうかで、仕事の進み方はかなり変わります。

１人で抱え込みすぎない


仕事が早い人は、途中段階で一度見せています。例えば、「方向性だけ確認したいです」「一旦ここまでできました」と、小まめに周囲に進捗を共有。すると、大きな修正が入りにくくなり、結果的に時間を使いすぎずに済むのです。

逆に、完璧にしてから出そうとすると、方向がズレていたときに、一気に時間と労力を必要とすることに。仕事が早い人ほど、“一人で抱え込む時間”を長くしていません。

仕事が早い人は、全部を同時に頑張らないこと、小さく始めること、抱え込みすぎないことの３つの積み重ねによって、“止まりにくい流れ”をつくっているもの。頑張る量を増やすではなく“頑張り方を見直す”方が、結果的に仕事は進みやすくなっていきます。　※画像は生成AIで作成しています

🌼仕事を任せてもらえる人と、なかなか任せてもらえない人。その差って何？