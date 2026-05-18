【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年5月25日〜5月31日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月25日〜5月31日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月18日〜5月24日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面以外では行動力アップを意識しましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
周囲と時代に合わせて自分を変えていかないといけないことが分かりつつ、どこまで今のこのままで通用するか試したくもあるでしょう。仕事や公の場では、様々な人に行動力があるかを見られています。有言実行できるように意識していると良いでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
条件的に不安な人が寄ってきやすいです。距離の取り方を間違えると余計に執着されてしまうので、ポーカーフェイスで過ごしていくことが大事になってくるでしょう。シングルの方は、レベルの高い人が周囲に集まっている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が日々の事で心身共に疲れている時です。
｜時期｜
5月27日 計画を断念する ／ 5月30日 いつものことを頑張る
｜ラッキーアイテム｜
調理器具
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞