【今日の献立】2026年5月19日(火)「塩もみなし！ジューシー白菜餃子」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「塩もみなし！ジューシー白菜餃子」 「チンゲンサイのクリーム煮」 「イチゴのバルサミコ酢和え」 の全3品。
みんなが大好きな手作り餃子。食後はサッパリとしたイチゴのデザートで。
【主菜】塩もみなし！ジューシー白菜餃子
白菜のジューシーな焼き餃子です。手間のかかる白菜の水切りしないのがポイントです。
調理時間：30分
カロリー：434Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
豚ひき肉 130g
塩コショウ 少々
白菜 100g
ニラ 1/3束
シイタケ (生)1個
＜調味料＞
酒 小さじ2
しょうゆ 大さじ1/2
オイスターソース 大さじ1/2
ニンニク (すりおろし)1/2片分
ショウガ (すりおろし)1/2片分
ゴマ油 小さじ2
片栗粉 小さじ2
ゴマ油 適量 ＜つけダレ＞
酢 大さじ1
しょうゆ 大さじ1/2
ラー油 適量
ボウルに豚ひき肉と塩コショウを入れてよく練る。＜調味料＞の材料を入れ、さらに練る。白菜、ニラ、シイタケを加えて混ぜ合わせる。＜つけダレ＞の材料を混ぜ合わせる。
時間があれば、冷蔵庫で30分程寝かせてください。包む前にもう一度よく混ぜてください。
2. フッ素樹脂加工のフライパンに、餃子を並べて中火にかける。底に焼き色が付いたら、餃子が1/4つかるくらいまで分量外の水を注ぎ入れ、蓋をして強火で水がなくなるまで蒸し焼きにする。
水分の多いジューシーな餃子ですので、時間を置くと皮がべたつきやすくなります。包んだらすぐに焼いてください。
3. 皮が透き通り火が通ったら、ゴマ油を少量流し入れ、底部分をカリッと焼く。焼き面を上にして器に盛り、＜つけダレ＞を添える。
【副菜】チンゲンサイのクリーム煮
シャキシャキのチンゲンサイに濃厚なクリームが絡まっておいしいです。
調理時間：10分
カロリー：228Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
酒 大さじ2
＜調味料＞
牛乳 50ml
生クリーム 50ml
顆粒チキンスープの素 小さじ1/2
ショウガ (すりおろし)1/2片分
塩コショウ 少々
サラダ油 適量
2. ＜調味料＞を加え、弱火でトロミがつくまで加熱し、器に盛る。
【デザート】イチゴのバルサミコ酢和え
煮詰めたバルサミコ酢はコクがあり、程よい酸味。イチゴがさらにおいしくなります。
調理時間：5分+冷やす時間
カロリー：127Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
バルサミコ酢 大さじ4
ハチミツ 小さじ1
イチゴ 8~10個
ホイップクリーム 適量 ミントの葉 適量
2. 粗熱が取れたらイチゴを和え、冷蔵庫で冷やす。器に盛り、ホイップクリームとミントの葉を添える。
みんなが大好きな手作り餃子。食後はサッパリとしたイチゴのデザートで。
【主菜】塩もみなし！ジューシー白菜餃子
白菜のジューシーな焼き餃子です。手間のかかる白菜の水切りしないのがポイントです。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：434Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）餃子の皮 20枚
豚ひき肉 130g
塩コショウ 少々
白菜 100g
ニラ 1/3束
シイタケ (生)1個
＜調味料＞
酒 小さじ2
しょうゆ 大さじ1/2
オイスターソース 大さじ1/2
ニンニク (すりおろし)1/2片分
ショウガ (すりおろし)1/2片分
ゴマ油 小さじ2
片栗粉 小さじ2
ゴマ油 適量 ＜つけダレ＞
酢 大さじ1
しょうゆ 大さじ1/2
ラー油 適量
【下準備】白菜はみじん切りにする。ニラは根元を切り落とし、長さ1cmに切る。シイタケは石づきを切り落とし、みじん切りにする。
©Eレシピ
ボウルに豚ひき肉と塩コショウを入れてよく練る。＜調味料＞の材料を入れ、さらに練る。白菜、ニラ、シイタケを加えて混ぜ合わせる。＜つけダレ＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
時間があれば、冷蔵庫で30分程寝かせてください。包む前にもう一度よく混ぜてください。
【作り方】1. 餃子の皮を手に取り、タネを大さじ1杯くらいのせ、皮のフチに水を薄くぬり、ヒダをよせながら包む。
©Eレシピ
2. フッ素樹脂加工のフライパンに、餃子を並べて中火にかける。底に焼き色が付いたら、餃子が1/4つかるくらいまで分量外の水を注ぎ入れ、蓋をして強火で水がなくなるまで蒸し焼きにする。
©Eレシピ
水分の多いジューシーな餃子ですので、時間を置くと皮がべたつきやすくなります。包んだらすぐに焼いてください。
3. 皮が透き通り火が通ったら、ゴマ油を少量流し入れ、底部分をカリッと焼く。焼き面を上にして器に盛り、＜つけダレ＞を添える。
©Eレシピ
【副菜】チンゲンサイのクリーム煮
シャキシャキのチンゲンサイに濃厚なクリームが絡まっておいしいです。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：228Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）チンゲンサイ 2株 ハム 4~5枚
酒 大さじ2
＜調味料＞
牛乳 50ml
生クリーム 50ml
顆粒チキンスープの素 小さじ1/2
ショウガ (すりおろし)1/2片分
塩コショウ 少々
サラダ油 適量
【下準備】チンゲンサイは根元と葉に分け、それぞれ長さを2等分する。ハムは半分に切り、さらに幅1cmに切る。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、チンゲンサイの根元を炒める。 油がまわったら、チンゲンサイの葉とハム、酒を加え、蓋をして2分程蒸し焼きにする。
©Eレシピ
2. ＜調味料＞を加え、弱火でトロミがつくまで加熱し、器に盛る。
©Eレシピ
【デザート】イチゴのバルサミコ酢和え
煮詰めたバルサミコ酢はコクがあり、程よい酸味。イチゴがさらにおいしくなります。
©Eレシピ
調理時間：5分+冷やす時間
カロリー：127Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）＜バルサミコソース＞
バルサミコ酢 大さじ4
ハチミツ 小さじ1
イチゴ 8~10個
ホイップクリーム 適量 ミントの葉 適量
【下準備】イチゴはヘタを取る。水でサッと洗い、水気をきって縦半分に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. ホーロー製の小鍋に＜バルサミコソース＞の材料を入れ、弱火で半量になるまで煮詰める。
©Eレシピ
2. 粗熱が取れたらイチゴを和え、冷蔵庫で冷やす。器に盛り、ホイップクリームとミントの葉を添える。
©Eレシピ