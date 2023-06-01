プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「塩もみなし！ジューシー白菜餃子」 「チンゲンサイのクリーム煮」 「イチゴのバルサミコ酢和え」 の全3品。
みんなが大好きな手作り餃子。食後はサッパリとしたイチゴのデザートで。

【主菜】塩もみなし！ジューシー白菜餃子
白菜のジューシーな焼き餃子です。手間のかかる白菜の水切りしないのがポイントです。

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調理時間：30分
カロリー：434Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

餃子の皮  20枚
豚ひき肉  130g
  塩コショウ  少々
白菜  100g
ニラ  1/3束
シイタケ  (生)1個
＜調味料＞
  酒  小さじ2
  しょうゆ  大さじ1/2
  オイスターソース  大さじ1/2
  ニンニク  (すりおろし)1/2片分
  ショウガ  (すりおろし)1/2片分
  ゴマ油  小さじ2
  片栗粉  小さじ2
ゴマ油  適量 ＜つけダレ＞
  酢  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1/2
  ラー油  適量

【下準備】

白菜はみじん切りにする。ニラは根元を切り落とし、長さ1cmに切る。シイタケは石づきを切り落とし、みじん切りにする。

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ボウルに豚ひき肉と塩コショウを入れてよく練る。＜調味料＞の材料を入れ、さらに練る。白菜、ニラ、シイタケを加えて混ぜ合わせる。＜つけダレ＞の材料を混ぜ合わせる。

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時間があれば、冷蔵庫で30分程寝かせてください。包む前にもう一度よく混ぜてください。

【作り方】

1. 餃子の皮を手に取り、タネを大さじ1杯くらいのせ、皮のフチに水を薄くぬり、ヒダをよせながら包む。

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2. フッ素樹脂加工のフライパンに、餃子を並べて中火にかける。底に焼き色が付いたら、餃子が1/4つかるくらいまで分量外の水を注ぎ入れ、蓋をして強火で水がなくなるまで蒸し焼きにする。

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水分の多いジューシーな餃子ですので、時間を置くと皮がべたつきやすくなります。包んだらすぐに焼いてください。
3. 皮が透き通り火が通ったら、ゴマ油を少量流し入れ、底部分をカリッと焼く。焼き面を上にして器に盛り、＜つけダレ＞を添える。

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【副菜】チンゲンサイのクリーム煮
シャキシャキのチンゲンサイに濃厚なクリームが絡まっておいしいです。

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調理時間：10分
カロリー：228Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

チンゲンサイ  2株 ハム  4~5枚
酒  大さじ2
＜調味料＞
  牛乳  50ml
  生クリーム  50ml
  顆粒チキンスープの素  小さじ1/2
  ショウガ  (すりおろし)1/2片分
  塩コショウ  少々
サラダ油  適量

【下準備】

チンゲンサイは根元と葉に分け、それぞれ長さを2等分する。ハムは半分に切り、さらに幅1cmに切る。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、チンゲンサイの根元を炒める。 油がまわったら、チンゲンサイの葉とハム、酒を加え、蓋をして2分程蒸し焼きにする。

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2. ＜調味料＞を加え、弱火でトロミがつくまで加熱し、器に盛る。

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【デザート】イチゴのバルサミコ酢和え
煮詰めたバルサミコ酢はコクがあり、程よい酸味。イチゴがさらにおいしくなります。

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調理時間：5分+冷やす時間
カロリー：127Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

＜バルサミコソース＞
  バルサミコ酢  大さじ4
  ハチミツ  小さじ1
イチゴ  8~10個
ホイップクリーム  適量 ミントの葉  適量

【下準備】

イチゴはヘタを取る。水でサッと洗い、水気をきって縦半分に切る。

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【作り方】

1. ホーロー製の小鍋に＜バルサミコソース＞の材料を入れ、弱火で半量になるまで煮詰める。

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2. 粗熱が取れたらイチゴを和え、冷蔵庫で冷やす。器に盛り、ホイップクリームとミントの葉を添える。

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