W杯史上最小国のキュラソー代表メンバー26名が発表、大会直前で監督問題でゴタゴタも躍進目指す
キュラソーサッカー連盟（FFK）は18日、FIFAワールドカップ2026に臨むキュラソー代表メンバー26名を発表した。
かつてはオランダ領アンティル代表として活動していたキュラソー代表。2010年にオランダ領キュラソーが解体され、キュラソー代表としての活動をスタートすると、オランダにルーツを持つ選手らが集まり、徐々に力をつけて初のW杯出場を果たした。
人口は約15万人で面積は約444平方キロメートル。人口は歴代最少のアイスランド代表（2018年出場）を塗り替え、面積はカタール代表（2022年出場）を塗り替えるキュラソーだが、チームをW杯に導いたディック・アドフォカート監督が2月末に辞任。娘の健康状態を理由にチームを離れると、後任にフレッド・ルッテン監督が就任したものの、3月の親善試合で連敗。すると、FFKは即時解任し、アドフォカート前監督が電撃復帰することが決定した。
アドフォカート監督が選んだ26名は、3月の活動に呼ばれた26名がそのまま招集されることに。マンチェスター・ユナイテッドでもプレー経験のあるFWタヒス・チョン（シェフィールド・ユナイテッド／イングランド）やキャプテンのレアンドロ・バクーナ（ウードゥル／トルコ）らが順当に選出。一っぽ腕、今冬ドルトムントからデュッセルドルフへと移籍したFWジョルディ・パウリーナが選外となった。なお、12名はオランダの世代別代表を経験している。
初のW杯を戦うキュラソーは、初戦でドイツ代表と対戦。第2戦でエクアドル代表、第3戦でコートジボワール代表と対戦する。今回発表されたキュラソー代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
タイリック・ボダック（テルスター／オランダ）
トレヴァー・ドールンブッシュ（フェンロ／オランダ）
エロイ・ルーム（マイアミFC／アメリカ）
▼DF
リーシェドリー・バズール（コンヤスポル／トルコ）
ジョシュア・ブレネット（カイセリスポル／トルコ）
ロション・ファン・エイマ（RKCワールワイク／オランダ）
シェレル・フロラヌス（ズヴォレ／オランダ）
デヴェロン・フォンヴィル（NEC／オランダ）
ユリエン・ハーリ（アブハー／サウジアラビア）
アルマンド・オビスポ（PSV／オランダ）
シュランディ・サンボ（スパルタ・ロッテルダム／オランダ）
▼MF
ジュニーニョ・バクーナ（フォレンダム／オランダ）
レアンドロ・バクーナ（ウードゥル／トルコ）
リヴァノ・コメネンシア（チューリヒ／スイス）
ケヴィン・フェリダ（デン・ボッシュ／オランダ）
アルジャニ・マルタ（ロザラム・ユナイテッド／イングランド）
タイリース・ノスリン（テルスター／オランダ）
ゴッドフリート・ルメラトゥ（RKCワールワイク／オランダ）
▼FW
ジェレミー・アントニッセ（キフィシア／ギリシャ）
タヒス・チョン（シェフィールド・ユナイテッド／イングランド）
ケンジ・ゴレ（マッカビ・ハイファ／イスラエル）
ソンチェ・ハンセン（ミドルスブラ／イングランド）
ヘルファネ・カスタネール（トレンガヌ／マレーシア）
ブランドリー・クワス（フォレンダム／オランダ）
ユルゲン・ロカディア（マイアミFC／アメリカ）
ヤール・マルガリータ（ベフェレン／ベルギー）
かつてはオランダ領アンティル代表として活動していたキュラソー代表。2010年にオランダ領キュラソーが解体され、キュラソー代表としての活動をスタートすると、オランダにルーツを持つ選手らが集まり、徐々に力をつけて初のW杯出場を果たした。
人口は約15万人で面積は約444平方キロメートル。人口は歴代最少のアイスランド代表（2018年出場）を塗り替え、面積はカタール代表（2022年出場）を塗り替えるキュラソーだが、チームをW杯に導いたディック・アドフォカート監督が2月末に辞任。娘の健康状態を理由にチームを離れると、後任にフレッド・ルッテン監督が就任したものの、3月の親善試合で連敗。すると、FFKは即時解任し、アドフォカート前監督が電撃復帰することが決定した。
初のW杯を戦うキュラソーは、初戦でドイツ代表と対戦。第2戦でエクアドル代表、第3戦でコートジボワール代表と対戦する。今回発表されたキュラソー代表のメンバーは以下の通り。
■キュラソー代表
▼GK
タイリック・ボダック（テルスター／オランダ）
トレヴァー・ドールンブッシュ（フェンロ／オランダ）
エロイ・ルーム（マイアミFC／アメリカ）
▼DF
リーシェドリー・バズール（コンヤスポル／トルコ）
ジョシュア・ブレネット（カイセリスポル／トルコ）
ロション・ファン・エイマ（RKCワールワイク／オランダ）
シェレル・フロラヌス（ズヴォレ／オランダ）
デヴェロン・フォンヴィル（NEC／オランダ）
ユリエン・ハーリ（アブハー／サウジアラビア）
アルマンド・オビスポ（PSV／オランダ）
シュランディ・サンボ（スパルタ・ロッテルダム／オランダ）
▼MF
ジュニーニョ・バクーナ（フォレンダム／オランダ）
レアンドロ・バクーナ（ウードゥル／トルコ）
リヴァノ・コメネンシア（チューリヒ／スイス）
ケヴィン・フェリダ（デン・ボッシュ／オランダ）
アルジャニ・マルタ（ロザラム・ユナイテッド／イングランド）
タイリース・ノスリン（テルスター／オランダ）
ゴッドフリート・ルメラトゥ（RKCワールワイク／オランダ）
▼FW
ジェレミー・アントニッセ（キフィシア／ギリシャ）
タヒス・チョン（シェフィールド・ユナイテッド／イングランド）
ケンジ・ゴレ（マッカビ・ハイファ／イスラエル）
ソンチェ・ハンセン（ミドルスブラ／イングランド）
ヘルファネ・カスタネール（トレンガヌ／マレーシア）
ブランドリー・クワス（フォレンダム／オランダ）
ユルゲン・ロカディア（マイアミFC／アメリカ）
ヤール・マルガリータ（ベフェレン／ベルギー）