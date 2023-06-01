長光衛星のカスタム衛星が一括出荷、拡大する産業応用分野―中国

長光衛星技術の新型リモートセンシング衛星8基が17日、吉林省長春市で出荷された。これらの衛星は、文化財保護、地質災害対策、自然資源管理・監視、デジタル農業など複数の実用分野をカバーしており、中国の商業リモートセンシング衛星技術が実体経済への浸透をさらに進め、産業応用分野を拡大し続けていることを示している。中国新聞社が伝えた。

長光衛星は中国初の商業リモートセンシング衛星運営企業で、これまでに累計152基の衛星を宇宙に投入してきた。現在は世界最大規模のサブメートル級商業リモートセンシング衛星コンステレーションを構築しており、その総合観測・サービス能力は業界トップクラスに位置している。

今回一括出荷された8基の衛星は種類が豊富で、用途も明確だ。「文化財01星」「彩雲光学01星」「安鉄03星」「利川紅」「吉星」高分07C04星などが含まれ、その多くは企業が各地の政府機関や専門の業界団体と共同で研究開発・カスタマイズしたもので、細分化された分野ごとの実際の発展ニーズに的確に対応している。

各専用衛星はそれぞれ異なる重点を置いている。「文化財01星」は長光衛星と中国国家文物局が共同開発したもので、リモートセンシング監視を通じて文化財保護と監督管理の情報化水準向上を目指す。「彩雲光学01星」は長光衛星と雲南地鉱集団が共同開発したもので、地質災害対策や自然資源監視に寄与するとともに、越境リモートセンシングや低空経済（低空域飛行活動による経済形態）といった新業態の開拓にも取り組む計画だ。

農業産業のデジタル化分野でも成果が目立っている。「安鉄03星」は福建省の茶産業発展に特化してサービスを提供しており、高解像度リモートセンシングデータを活用して茶畑の監視や栽培管理を支援し、伝統的な茶産業のデジタル化・精密化への高度化を推進する。一方、「利川紅」は湖北省利川市における生態資源監督管理や特色産業発展のニーズに基づき、地域の自然資源管理と生態環境ガバナンス能力を高める。

長光衛星の責任者によると、同社のリモートセンシングデータと技術サービスは農林・水利、生態環境保護、交通輸送、都市建設、金融、自然資源など14分野で実用化されており、150種類以上の専門的応用サービスを提供可能だという。（提供/人民網日本語版・編集/YF）