NY株式18日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均　　　49471.75（-54.42　-0.11%）
ナスダック　　　26089.41（-135.73　-0.52%）
CME日経平均先物　61430（大証終比：+770　+1.25%）

欧州株式18日GMT15:04
英FT100　 10329.32（+133.95　+1.31%）
独DAX　 24245.01（+294.44　+1.23%）
仏CAC40　 7994.32（+41.77　+0.53%）

米国債利回り
2年債　 　4.078（+0.009）
10年債　 　4.608（+0.015）
30年債　 　5.143（+0.027）
期待インフレ率　 　2.504（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.164（-0.003）
英　国　　5.146（-0.026）
カナダ　　3.691（+0.123）
豪　州　　5.114（+0.041）
日　本　　2.724（+0.017）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝106.87（+1.45　+1.38%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4549.40（-12.50　-0.27%）

ビットコイン（ドル）
76136.69（-2104.60　-2.69%）
（円建・参考値）
1209万9643円（-334463　-2.69%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ