ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均が下げに転じる ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式18日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均 49471.75（-54.42 -0.11%）
ナスダック 26089.41（-135.73 -0.52%）
CME日経平均先物 61430（大証終比：+770 +1.25%）
欧州株式18日GMT15:04
英FT100 10329.32（+133.95 +1.31%）
独DAX 24245.01（+294.44 +1.23%）
仏CAC40 7994.32（+41.77 +0.53%）
米国債利回り
2年債 4.078（+0.009）
10年債 4.608（+0.015）
30年債 5.143（+0.027）
期待インフレ率 2.504（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.164（-0.003）
英 国 5.146（-0.026）
カナダ 3.691（+0.123）
豪 州 5.114（+0.041）
日 本 2.724（+0.017）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝106.87（+1.45 +1.38%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4549.40（-12.50 -0.27%）
ビットコイン（ドル）
76136.69（-2104.60 -2.69%）
（円建・参考値）
1209万9643円（-334463 -2.69%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49471.75（-54.42 -0.11%）
ナスダック 26089.41（-135.73 -0.52%）
CME日経平均先物 61430（大証終比：+770 +1.25%）
欧州株式18日GMT15:04
英FT100 10329.32（+133.95 +1.31%）
独DAX 24245.01（+294.44 +1.23%）
仏CAC40 7994.32（+41.77 +0.53%）
米国債利回り
2年債 4.078（+0.009）
10年債 4.608（+0.015）
30年債 5.143（+0.027）
期待インフレ率 2.504（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.164（-0.003）
英 国 5.146（-0.026）
カナダ 3.691（+0.123）
豪 州 5.114（+0.041）
日 本 2.724（+0.017）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝106.87（+1.45 +1.38%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4549.40（-12.50 -0.27%）
ビットコイン（ドル）
76136.69（-2104.60 -2.69%）
（円建・参考値）
1209万9643円（-334463 -2.69%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ