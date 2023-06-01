AirPods Pro 3のような、左右完全分離型のワイヤレスイヤホンがお出かけのお供として完全に主流となった昨今ですが、最近になってむしろワイヤード（有線）のイヤホンの良さが見直され、一時はワイヤレスに移行していたイヤホン愛好家も有線へ回帰しつつあるという声も聞かれます。

一部のオーディオ愛好家の間での話ではあるものの、再生端末との通信の安定性や、バッテリー切れを気にしなくて良い点、遅延のなさ、そもそも音が良い点など、納得できる部分は多々あります。

筆者も、愛用しているAirPods Pro 3が使えない場合に備えるため、また携帯ラジオで使うために、常にAppleの純正イヤホン「EarPods」を持ち歩いています。さて、このApple製品の象徴とも言える白い有線の純正イヤホンについて、世間的には「品質が悪い」という風評がつきまとっているような気がしてなりません。

Apple純正イヤホン、特にEarPodsについて、筆者はずっと「価格の割に高い性能を持つ、非常に優れた有線イヤホン」と評価しています。確かに昔、Appleが環境への配慮から純正イヤホンの素材を変更した過渡期など、一部で品質にバラつきが見られたこともありました。

ただ少なくとも現在は、安定して高性能な製品に仕上がっています。音楽配信が全盛でスマートフォンで音楽を聞くのが標準となった現在、レコーディングエンジニアやラジオマンもEarPodsを使ってバランス調整を行っているという話も聞きます。それならば、EarPodsで音楽やラジオを聞くのは理にかなった選択と言えるのではないでしょうか。

ただEarPodsには一点、筆者にとっていかんともしがたい難点があります。耳に合わないのです。丸っこいEarPodsのイヤーピースは耳に「置く」ような形で固定しますが、筆者の耳には小さすぎて、すぐにコロンと落ちてしまうのです。この対策として各社が出している補助的なアダプターを装着して事なきを得ています。以前、本コーナーでご紹介したこともあります。

エレコムの「EarPods用イヤホンカバー（カナルタイプ）」。

そんな中、最近リリースされたエレコムの「EarPods用イヤホンカバー（カナルタイプ）」が、有線イヤホン愛好家の中でも特に一部の層で大変な評判を得ているという話を聞きつけ、早速購入して試してみました。結果としてとても満足のゆくものだったので、ぜひご紹介させてください。ちなみにパッケージに製品名はなく、「密閉度を高め際立つ重低音＋フィット感UP。 For EarPods」と記載されているので店頭でお探しの際にはご注意ください。

EarPodsのイヤーピースにぴったりの形状。

イヤーピースをすっぽり覆う形で装着します。

この柔らかいシリコン製のイヤホンカバーは、EarPodsのイヤーピースをすっぽり覆う形で使用します。シリコンが耳に当たる際のフィット感を増すだけでなく、カナル型イヤホンのように耳道へ挿入するノズルが設けられており、これによって驚きの効果が得られます。具体的には、耳の手前に「置く」形で装着した際にはどうしても周囲に逃げがちだった音が集約され、特に軽く感じられがちだった低音部が逃げることなく鼓膜を叩き、とても強い重低音を得られるのです。

カナル型イヤホンのように耳道へ挿入するノズルが設けられています。

耳の穴に差し込んで使用します。これによって驚きの重低音を得られます。

結果として、EarPodsの持つ性能のすべてを受け止めることができるようになり、「これは本当に、3000円ちょっとでコンビニで購入できるイヤホンか……!?」とあらためて衝撃を受けました。イヤホンへの評価としてよく「数千円のものが1万円超えのものに匹敵する」と言われることがあり、何を大袈裟なと思っていたものの、これは本当にそうかもしれません。数百円のイヤホンカバーでこれほどの性能を得られるなら、EarPodsをお使いの方、特に耳に合わないとお悩みの方はぜひお試しください。

なお、EarPodsとほぼ同形状のAirPods（第3世代）向けには同社から「for AirPods」バージョンが発売されていますので、そちらをご利用いただくのが良いでしょう。いずれにせよ、お手元にあるEarPods、AirPods（第3世代）の性能を最大限まで発揮できる、おすすめの一品です。

製品名 発売元 実売価格 EarPods用イヤホンカバー（カナルタイプ） 実売価格 470円