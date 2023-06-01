【1/24 ID340 ニッサン シルビア スペックR(S15) (GT・Wウィング付き)】 5月19日 出荷開始 価格：3,190円

フジミ模型は、プラモデル「1/24 ID340 ニッサン シルビア スペックR(S15) (GT・Wウィング付き)」の出荷を5月19日に開始する。価格は3,190円。

本製品は、スポーツクーペ7代目シルビア S15をモチーフにした、塗装接着式の1/24スケール組立キット。ボディと前後バンパーは別パーツ化し、スポーツクーペのシャープな形状を再現している。内装はバスタブ構造式で、インパネ、ハンドル、シフトレバー、サイドブレーキ、シートは別パーツで再現。

サスダウンパーツが付属し、車高はノーマル/サスダウンのどちらかを選択して再現できる。リアウィングパーツが付属。デカールにはロゴ、ナンバープレート、メーターパネルなどを収録。内装窓枠の塗装再現用にマスキングシールが付属しており、塗装時にカットして使用できる。

付属内容：ランナー×8、タイヤ×4、デカール×1、窓枠塗装用マスキングシール×1、組立説明書x1

成形色：全4色(ホワイト、グレー、ブラック、クリア、メッキ)

(C)FUJIMI. All rights reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。