BANDAI SPIRITSのキャラクターの魅力にフォーカスし、こだわりを抽出したプライズフィギュアブランド「ESPRESTO」から、「学園アイドルマスター」の「紫雲清夏」が2026年5月14日より順次展開されている。

「学園アイドルマスター ESPRESTO-Accent green-紫雲清夏」

ゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドルたちが「初（はじめ）」衣装でプライズフィギュア化されており、今回、初星学園アイドル科に通う1年生、紫雲清夏が登場。

紫雲清夏は、授業やレッスンをサボる不真面目なギャルでおちゃらけた態度ではあるが、元気で明るく、誰とでも仲良くなれる気質が魅力。懸命にアイドルを目指している親友のリーリヤとトップアイドルになることを約束しており、一歩ずつアイドルとして成長していく。

アクティブスタイルの紫雲清夏が「ESPRESTO」でデビュー

「学園アイドルマスター ESPRESTO-Accent green-紫雲清夏」のパッケージサイズは、縦約14cm×横約14cm×高さ約25cm。表面にはフィギュアの写真が掲載され、側面にはイメージ写真が掲載されている。

本フィギュアは組み立て不要で、ディスプレイベースに差し込んですぐに飾ることができる。

【パッケージ】

「学園アイドルマスター ESPRESTO-Accent green-紫雲清夏」は、ゲーム内のPアイドル［夢へのリスタート］の「初」衣装が再現されている。

これからステージへと駆け出していくような前向きな姿、そして少し振り返って笑顔を見せてくれる瞬間が見事に表現されている。バレエ経験者らしい体幹の良さを感じさせ、フラミンゴのような美しい脚線美もしっかりと造形されている。

振り返った際に揺れる髪の表現も躍動感ある広がりやさらさらした髪質が感じられるものとなっている。また、メッシュの入った明るい髪色も再現されている。

正面

背面

躍動感あるポージングを再現

さらさらとした雰囲気の躍動感ある髪の動き

腰のくびれなども細かく表現されている

長い脚線美や左右非対称のレッグカバーも再現

衣装もダンサブルなストリート系ファッションを感じさせるデザインとなっている。短いジャケットとパンツスタイル、アクティブな印象と活発な雰囲気が伝わってくる。

チェーンやベルト、グローブといったアクセサリーも細やかに造形され、色分けも施されて見応えのある造形美を実現している。

アクティブなジャケットスタイル。フードの紐もふわっと浮かんだ瞬間が表現されている

独特なグローブデザインも再現。手首のアクセサリーも色分けされている

短いパンツのダメージ表現やチェーンなども細部まで作り込まれている

レッグカバーのしわやベルトもリアルに表現

右足はつま先立ちのような表現でバレエ経験者らしい印象

左足のスニーカーの底の溝はもちろん、オシャレな色分けも再現されている

以上、「学園アイドルマスター ESPRESTO-Accent green-紫雲清夏」のフォトレビューをお届けした。

ステージに上がる一瞬を切り取ったようなポーズに、明るい笑顔がまぶしい紫雲清夏が細部までこだわった造形で再現されている。アクティブな衣装デザインに加え、髪やアクセサリーなどの細部でも躍動感が演出されており、存在感のあるディスプレイが楽しめる。

本景品は5月14日より全国のゲームセンターならびにオンラインクレーンで順次展開しているので、ぜひチェックしてほしい。

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