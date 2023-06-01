Amazonにて、LGの48V型有機ELテレビ「OLED48B5PJA」（2025年モデル）がセール価格で販売されている。セール期間は5月31日23時59分まで。

本製品は、α8 AI Processor Gen2を搭載したLG有機ELテレビのスタンダードモデル。Intertekにより認められた100％のカラーボリュームと色忠実度で、自然な色合いを鮮やかに再現する。また、AIがシーンをフレームごとに解析し、解像度・明るさ・コントラスト・鮮明度を自動最適化。より自然で美しい映像に調整する。さらに、AIサウンドプロがまるで12個のスピーカーに囲まれているかのような9.1.2chの豊かなサウンドとクリアな音声を実現し、映像への没入感を深める

期間中は、 なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。