高市総理はきょう（19日）、韓国を訪問し、李在明大統領と首脳会談をおこないます。中東情勢が不透明な中、日韓両国の連携を確認したい考えです。

高市総理と韓国の李在明大統領との首脳会談は、首脳同士が互いの国を行き来する「シャトル外交」の一環で、今回は李在明大統領の故郷である安東でおこなわれます。

両首脳は今年1月に高市総理の地元・奈良で会談して以来、4か月ぶりの対面となります。

ある外務省幹部は現在の日韓関係について、「両首脳が未来志向で発展させるという考えを共有してきた結果、良好な関係が維持されている」と話すほか、ある官邸幹部は「複雑な国際情勢だからこそ、日韓両国の連携を確認することは重要だ」と話し、シャトル外交を継続する意義を強調します。

また、高市総理と李在明大統領は、それぞれ米中首脳会談後にトランプ大統領と電話会談をおこないました。

両首脳はその内容も踏まえて、▼中国を含む地域情勢への対応や、▼中東情勢を受け、サプライチェーンの強化などエネルギーの安定供給をめぐる協力について意見を交わす見通しです。

中東情勢が不透明かつ米中首脳会談後のタイミングで、日韓首脳同士の信頼関係を深め、結束力を国際社会に発信できるかが問われます。