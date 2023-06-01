『テルマエ・ロマエ』続編、連載再開 最新14話は浴場から息子マリウス出る
人気漫画『テルマエ・ロマエ』（作者：ヤマザキマリ）の続編『続テルマエ・ロマエ』が19日、漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載が再開された。2025年9月2日配信の13話以来、約8ヶ月ぶりの連載再開となる。
【画像】連載再開！公開された『続テルマエ・ロマエ』最新話ページ
2024年2月6日より連載中の『続テルマエ・ロマエ』は、前作『テルマエ・ロマエ』完結時から20年後の主人公・ルシウスが描かれており、結婚した日本人の妻・さつきとのその後は？ 二人の間に誕生した子供はどうなっているか？ ハドリアヌス帝の没後、後継アントニヌス・ピウス帝の治世20年目のローマ帝国におけるルシウスの使命とは？ といった内容が描かれている。
最新話となる第14話は、夫ルシウスと息子マリウスのいる古代ローマへとタイムスリップできなくなり、頭を悩ませるさつき。自身の祖父・鉄蔵の介護に追われ疲労を貯めこんでしまう中、突如として浴場から出てきたのは自身の息子マリウスで…！？
この連載再開を記念して、前作『テルマエ・ロマエ』全話を「少年ジャンプ＋」にて順次無料公開することも決定した。※5月19日に第1話以外は有料で全話公開。1週間ごとに無料公開範囲が切り替わる形式で、最終話まで順次無料公開。
【画像】連載再開！公開された『続テルマエ・ロマエ』最新話ページ
2024年2月6日より連載中の『続テルマエ・ロマエ』は、前作『テルマエ・ロマエ』完結時から20年後の主人公・ルシウスが描かれており、結婚した日本人の妻・さつきとのその後は？ 二人の間に誕生した子供はどうなっているか？ ハドリアヌス帝の没後、後継アントニヌス・ピウス帝の治世20年目のローマ帝国におけるルシウスの使命とは？ といった内容が描かれている。
この連載再開を記念して、前作『テルマエ・ロマエ』全話を「少年ジャンプ＋」にて順次無料公開することも決定した。※5月19日に第1話以外は有料で全話公開。1週間ごとに無料公開範囲が切り替わる形式で、最終話まで順次無料公開。
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