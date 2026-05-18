「リュウグウノツカイみたいな顔」の人気芸人がミイラのような全身包帯姿に変貌し、くっきー！が「やば！」と衝撃を受けた。

【映像】リュウグウノツカイみたいな顔の人気芸人

5日18日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#3が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今回の収録が始まっても川北はなぜか姿を見せず。くっきー！は「陸リュウグウノツカイは？リュウグウノツカイみたいな顔したやつ」と疑問を口にした。

川北はロングヘアが乱れた時、横顔がリュウグウノツカイそっくりに変身。くっきー！は「どこ行った？心配やな」とあたりを見回した。

すると「アアア…」と奇妙なうめき声がどこからか轟き、「怖！」「ヤギ？誰やねん、ヤギ飼ってるの」と一同は騒然。様子を見に行くと、声の主はミイラのように全身を包帯で包まれた川北だった。

くっきー！らが「ヤバ！」「めちゃめちゃ苦しんでる」と心配していると、「全身に包帯巻いてる時に頭打っちゃって」と川北。ケムリは「怪我じゃないんだ」とツッコミを入れた。

川北は暖を取るために包帯を巻いたとのこと。「記憶がちょっと飛んでいて。『あるある探検隊』が思い出せないんですよ」と訴えた。

そこで今回は頭を打って記憶を失ってしまった川北のため、みんなで「あるある探検隊」を思い出そうという企画。ところが川北以外のメンバーもつられて記憶を喪失してしまい、一番意見が通りにくいケムリだけが「あるある探検隊」を覚えている。カオスなメンバーは正確な「あるある探検隊」を再現できるのか。