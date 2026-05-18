　クロアチアサッカー連盟(HNS)は18日、北中米W杯に臨むクロアチア代表メンバーを発表した。

　18年ロシア大会で準優勝、22年カタール大会で3位となったクロアチアは4大会連続7回目の出場。5度目の出場となる40歳のMFルカ・モドリッチを筆頭に、37歳のFWイバン・ペリシッチ、34歳のFWアンドレイ・クラマリッチ、32歳のMFマテオ・コバチッチ、30歳のGKドミニク・リバコビッチなどロシア&カタール大会の躍進を支えたベテラン勢を招集している。

　また、負傷から復帰したばかりの24歳DFヨシュコ・グバルディオールも選出され、バイエルンのブンデスリーガ制覇に貢献した26歳DFヨシプ・スタニシッチや今季加入したインテルで存在感を放つ22歳MFペタル・スチッチらが名を連ねている。

　本大会でグループLに入るクロアチアはイングランド、パナマ、ガーナと対戦する。

▼GK

ドミニク・リバコビッチ(ディナモ・ザグレブ)

ドミニク・コタルスキ(コペンハーゲン)

イボル・パンドゥル(ハル・シティ)

▼DF

マルティン・エルリッチ(ミッティラン)

ヨシプ・シュタロ(アヤックス)

ルカ・ブシュコビッチ(ハンブルガーSV)

ヨシプ・スタニシッチ(バイエルン)

マリン・ポングラチッチ(フィオレンティーナ)

ドゥイェ・チャレタ・ツァル(ソシエダ)

ヨシュコ・グバルディオール(マンチェスター・シティ)

MF

トニ・フルク(リエカ)

クリスティヤン・ヤキッチ(アウクスブルク)

ルカ・スチッチ(ソシエダ)

マテオ・コバチッチ(マンチェスター・シティ)

マルティン・バトゥリナ(コモ)

ニコラ・モロ(ボローニャ)

ペタル・スチッチ(インテル)

ニコラ・ブラシッチ(トリノ)

マリオ・パシャリッチ(アタランタ)

ルカ・モドリッチ(ミラン)

▼FW

アンドレイ・クラマリッチ(ホッフェンハイム)

イゴール・マタノビッチ(フライブルク)

アンテ・ブディミル(オサスナ)

イバン・ペリシッチ(PSV)

マルコ・パシャリッチ(オーランド・シティ)

ペタル・ムサ(FCダラス)