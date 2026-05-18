40歳MFモドリッチが5度目の大舞台へ…クロアチア代表W杯メンバー発表!! FWペリシッチ、DFグバルディオールら選出

40歳MFモドリッチが5度目の大舞台へ…クロアチア代表W杯メンバー発表!! FWペリシッチ、DFグバルディオールら選出