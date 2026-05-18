40歳MFモドリッチが5度目の大舞台へ…クロアチア代表W杯メンバー発表!! FWペリシッチ、DFグバルディオールら選出
クロアチアサッカー連盟(HNS)は18日、北中米W杯に臨むクロアチア代表メンバーを発表した。
18年ロシア大会で準優勝、22年カタール大会で3位となったクロアチアは4大会連続7回目の出場。5度目の出場となる40歳のMFルカ・モドリッチを筆頭に、37歳のFWイバン・ペリシッチ、34歳のFWアンドレイ・クラマリッチ、32歳のMFマテオ・コバチッチ、30歳のGKドミニク・リバコビッチなどロシア&カタール大会の躍進を支えたベテラン勢を招集している。
また、負傷から復帰したばかりの24歳DFヨシュコ・グバルディオールも選出され、バイエルンのブンデスリーガ制覇に貢献した26歳DFヨシプ・スタニシッチや今季加入したインテルで存在感を放つ22歳MFペタル・スチッチらが名を連ねている。
本大会でグループLに入るクロアチアはイングランド、パナマ、ガーナと対戦する。
▼GK
ドミニク・リバコビッチ(ディナモ・ザグレブ)
ドミニク・コタルスキ(コペンハーゲン)
イボル・パンドゥル(ハル・シティ)
▼DF
マルティン・エルリッチ(ミッティラン)
ヨシプ・シュタロ(アヤックス)
ルカ・ブシュコビッチ(ハンブルガーSV)
ヨシプ・スタニシッチ(バイエルン)
マリン・ポングラチッチ(フィオレンティーナ)
ドゥイェ・チャレタ・ツァル(ソシエダ)
ヨシュコ・グバルディオール(マンチェスター・シティ)
MF
トニ・フルク(リエカ)
クリスティヤン・ヤキッチ(アウクスブルク)
ルカ・スチッチ(ソシエダ)
マテオ・コバチッチ(マンチェスター・シティ)
マルティン・バトゥリナ(コモ)
ニコラ・モロ(ボローニャ)
ペタル・スチッチ(インテル)
ニコラ・ブラシッチ(トリノ)
マリオ・パシャリッチ(アタランタ)
ルカ・モドリッチ(ミラン)
▼FW
アンドレイ・クラマリッチ(ホッフェンハイム)
イゴール・マタノビッチ(フライブルク)
アンテ・ブディミル(オサスナ)
イバン・ペリシッチ(PSV)
マルコ・パシャリッチ(オーランド・シティ)
ペタル・ムサ(FCダラス)
18年ロシア大会で準優勝、22年カタール大会で3位となったクロアチアは4大会連続7回目の出場。5度目の出場となる40歳のMFルカ・モドリッチを筆頭に、37歳のFWイバン・ペリシッチ、34歳のFWアンドレイ・クラマリッチ、32歳のMFマテオ・コバチッチ、30歳のGKドミニク・リバコビッチなどロシア&カタール大会の躍進を支えたベテラン勢を招集している。
本大会でグループLに入るクロアチアはイングランド、パナマ、ガーナと対戦する。
▼GK
ドミニク・リバコビッチ(ディナモ・ザグレブ)
ドミニク・コタルスキ(コペンハーゲン)
イボル・パンドゥル(ハル・シティ)
▼DF
マルティン・エルリッチ(ミッティラン)
ヨシプ・シュタロ(アヤックス)
ルカ・ブシュコビッチ(ハンブルガーSV)
ヨシプ・スタニシッチ(バイエルン)
マリン・ポングラチッチ(フィオレンティーナ)
ドゥイェ・チャレタ・ツァル(ソシエダ)
ヨシュコ・グバルディオール(マンチェスター・シティ)
MF
トニ・フルク(リエカ)
クリスティヤン・ヤキッチ(アウクスブルク)
ルカ・スチッチ(ソシエダ)
マテオ・コバチッチ(マンチェスター・シティ)
マルティン・バトゥリナ(コモ)
ニコラ・モロ(ボローニャ)
ペタル・スチッチ(インテル)
ニコラ・ブラシッチ(トリノ)
マリオ・パシャリッチ(アタランタ)
ルカ・モドリッチ(ミラン)
▼FW
アンドレイ・クラマリッチ(ホッフェンハイム)
イゴール・マタノビッチ(フライブルク)
アンテ・ブディミル(オサスナ)
イバン・ペリシッチ(PSV)
マルコ・パシャリッチ(オーランド・シティ)
ペタル・ムサ(FCダラス)