コンプしたーーーいッ！！【ガチャ】ときめく可愛さ♡「カービィグッズ」

世代を問わず愛される「星のカービィ」が【ガチャ】に登場しました。キャラクターの個性を活かしたギミック付きのフィギュアや、並べて飾りたくなるような愛らしいデザインが揃っています。今回は、お部屋のインテリアとして迎えるのはもちろん、全種類を揃えて作品の世界観を楽しみたい人におすすめな、カービィのグッズをご紹介します。

存在感抜群！ 星のカービィをぷにぷにし隊

ぷにぷにとした柔らかい触り心地が特徴の「カービィのグルメフェス ぷにぷにし隊2」。ガシャポン®史上最大級の大きなカプセルの中には、横幅約8センチにも及ぶビッグサイズのカービィが！ その驚きのサイズ感と愛くるしい表情に、思わず全種類集めたくなるような、満足感の高いアイテムです。

クリアな質感が魅力的なカービティたち

キャラクターたちが手をつないでいるかのようなポーズが可愛らしい、「星のカービィ めじるしアクセサリー2」。ウィスピーウッズなどの人気キャラクターも含まれており、透明感のあるキレイな色味も魅力。お気に入りのキャラクターを揃えて、自分だけのディスプレイを作って楽しむのも良さそうです。

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writer：内山 友里