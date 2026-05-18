タレント石原良純（64）が、18日放送のBSフジ「小峠英二の試乗最高！」（月曜後10・00）にゲスト出演し、石原プロ時代の大先輩で俳優の故・渡哲也さんとの思い出を語った。

出演者が過去に乗りたかった車、将来乗ってみたい車を試乗しながら、ナビゲーターの「バイきんぐ」小峠英二とトークする番組。番組では、石原がいつか乗ってみたい車として挙げたフェラーリ・ローマスパイダーを試乗した。

車は左ハンドル。左ハンドル車の運転経験を聞かれると、「乗っていたこともあるけど」と答えた。左ハンドルの車で、渡さんとゴルフに行ったという。

「昔、渡さんを乗せて、でっかいベンツでゴルフに行くんで、渡さんの家まで行ってさ。当然、“運転しますよ”って」。石原が運転を申し出たものの、渡さんから思わぬことを言われたという。「2つ角を曲がったところで、怖くなったらしくてさ、俺の左（ハンドル車の）運転。“おい、良純、どけ！”って」。

先輩に気を使わせてしまい、心苦しくなったという石原。「渡さんに運転していただいてゴルフに行くのって、つらくない？それはそれで逆につらい」。しかし、「でもさ、渡さんにしてみれば、“車壊すんじゃないか？こいつ”って。（渡さんの）運転で行ったよ、助手席で」と、申し訳なさそうに振り返っていた。