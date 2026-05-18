極楽とんぼの山本圭壱さん（58）が18日、“軍団山本”のスペシャルコントライブ開催発表会見に登場。5月8日に生まれた第2子についてなど、家族とのエピソードを明かしました。

“軍団山本”とは、山本さんを慕う後輩たちの集まりのこと。今回、リーダーである山本さんの呼びかけにより、ココリコ・遠藤章造さん（54）、田村淳さん（52）、ペナルティ・ワッキーさん（53）、品川庄司・庄司智春さん（50）が集結し、8月9日に『逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜』が開催されることが発表されました。

ワッキーさんは“軍団山本”でのコントライブ開催について、「舞台大好きで、大好きなメンバーでやれるのがめちゃめちゃワクワクしている」とやる気満々の様子。どういうコントになるかまだわかっていないといいますが、「5人だからちょうど“ドリフみたいなことができる”とポンって浮かんだ」と話すと、司会を務めていた田村さんが「おこがましいよ」とツッコミました。

続けて、田村さんが「（ザ・ドリフターズのメンバーを軍団山本に）当て込むと？」と聞くと、ワッキーさんは田村さんを指して「いかりや（長介）さん」と一言。リーダーであるものの指されなかった山本さんは不服そうな表情を見せていました。

■山本圭壱、コントライブ開催を伝えた娘の反応を明かす

山本さんは、コントライブをやることを1歳の娘・にこりちゃんにも伝えたそうで、「言ったら“やだよ”って言っていました。今、口癖なんですよ、“やだよ”が」と、ほほえましいエピソードを明かしました。

また、5月8日に生まれた第2子についても触れ、「見に来るということは難しそうですけれど、“伝説のライブをやった年にあなたは生まれたんだよ”と伝えていきたい」と、子どもたちのために頑張ることを誓いました。

さらに、記者の質問から“第2子の名前”についての話題に。山本さんは「発表はするんですけど、きょう家出てくるときにうちの妻・西野（未姫）さんに“言わないでね”（と言われた）」と、くぎを刺されたことを告白。ワッキーさん以外のメンバーは名前を知っているそうで、田村さんたちが名前をバラそうとすると「ダメー！ ダメー！」と必死に制止し、報道陣を笑わせました。