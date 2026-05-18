【テニス速報】 ストラスブール国際 第2日 ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニ vs オクサナ セレフメテワ / アントニア ルジッチ
ストラスブール国際
大会期間：2026年5月17日～2026年5月23日
開催地：フランス ストラスブール
コート：クレー（赤土）
結果：[ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニ] 2 - 1 [オクサナ セレフメテワ / アントニア ルジッチ]
ストラスブール国際第2日がフランス ストラスブールで行われ、女子ダブルス1回戦で、第1シードのガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニとオクサナ セレフメテワ / アントニア ルジッチが対戦した。
第1セットはガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニが6-2で先取。第2セットはオクサナ セレフメテワ / アントニア ルジッチが6-3で奪い返したが、第3セットはガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニが10-6で制し、ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-18 23:02:09 更新