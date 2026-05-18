細野晴臣ニューアルバム『Yours Sincerely』全6形態でリリース決定！2度目のUSツアーも発表

細野晴臣が、通算23枚目となるニューアルバム『Yours Sincerely』を、9月11日に全世界リリースすることが決定。さらに同月、USツアー『The Yours Sincerely Tour』を開催することがわかった。

■国内では配信に加え、CD・LP・カセットによる全6形態で発売

全10曲を収録した本作は、母性や慈悲といった人間の深層意識をテーマに、孤独や混乱の時代の先にある“調和”を静かに描いた作品。

デビューから57年にわたり、ロック、テクノ、アンビエント、実験音楽など、常にあらたな音楽表現へ挑戦し続けてきた細野晴臣。その現在地とも言える本作は、世界との繋がりの変化や、自身のあらたな境地が滲む、祈りのように穏やかなアルバムに仕上がっている。さらに、絵画アーティスト・堀米春寧が手掛ける新作のジャケット写真も公開となった。

配信リリースに加え、国内ではアナログ盤、CD、カセットテープの全6形態でリリース予定。アナログ盤はLP1枚組仕様となり、セルフライナーノーツを掲載したブックレットを封入。さらに豪華BOX仕様では、作品世界を表現したアートシートやポストカードセット、手紙、鉛筆セット、マグネットなどの様々な特典を同梱したスペシャル仕様となる。

CDは、セルフライナーノーツを掲載した24Pブックレット付き通常盤に加え、“手紙”をモチーフにしたオリジナルハンカチ付き仕様、さらに48Pのスペシャルフォトブック（セルフライナーノーツ付）やアートシートを同梱した豪華BOX仕様も発売予定。また、CD・LPに加え、カセットテープでのリリースも決定しており、作品世界を多角的に楽しめるラインナップとなっている。

そして本作の国内リリースでは、YOASOBIをはじめ、日本から世界へ音楽を発信するソニー・ミュージックのマネジメント/レーベル“Echoes”が細野晴臣とパートナーシップを組むことが決定。事前にSNSで公開された“Echoes”のコンセプトビジュアルと、細野晴臣とのオマージュコラボロゴも話題を呼んでいた。

さらにグローバルリリースは、1999年に米・ミシガン州アナーバーで設立され、DIY精神をルーツに持ちながら、現在ではビジュアルアーティスト、デザイナー、ミュージシャンによる国際的なクリエイティブコミュニティとしても知られるGhostly Internationalより行われる。

■USツアー『The Yours Sincerely Tour』開催決定

リリースに併せて、9月より自身2度目となるUSツアー『The Yours Sincerely Tour』を開催することも決定。

2019年、自身初となるニューヨーク＆ロサンゼルスでの単独公演が大きな反響を呼んだことを受け、9月16日にはニューヨークの歴史的ベニューであるRadio City Music Hall、9月20日にはロサンゼルスのGreek Theatreにて公演を開催することが発表され、デザイナー・佐藤穣太が手掛けるツアービジュアルが公開となった。チケット販売は現地時間5月26日よりスタート。

そして、新作リリースに併せて、あらたなアーティスト写真も公開された。

日本の音楽の礎を築き、今なお国内外で多くのリスナーを魅了し続ける細野晴臣。新作アルバム『Yours Sincerely』、そして待望のUSツアーに注目だ。

■細野晴臣率いるティン・パン・アレーのライブLPのリリースも決定

さらに、細野晴臣率いるティン・パン・アレーが、1976年5月8日に横浜・中華街の老舗中華菜館「同發新館」で開催した伝説のライブ『ハリー細野＆ティン・パン・アレー・イン・中華街』が、50年の時を経て初のLP作品として6月にリリースされることが決定。

「同發新館」で行われた同ライブは、当時の熱気と空気感を克明に記録した貴重な音源として知られており、今回、半世紀の時を経て“ステレオ・ミックス”として甦る。

また、本作のリリースを記念し、ライブ会場となった「同發新館」と、横浜・中華街に2025年11月にオープンした TRAN.SCENDER(R) HOTEL Yokohama（※「O」はサーカムフレックス付きが正式表記）にて、期間限定のPOP UPイベントを開催。当時のライブ会場でもある「同發新館」では、一般発売に先駆け、LPの先行販売も実施される。

なお、LPの一般発売日は6月24日。さらに、POP UP会場で先行販売される7インチシングル「絹街道」「北京ダック」も、同日に一般発売を予定している。

横浜・中華街で開催されるPOP UPでは、本リリースに関連したアイテム販売や展示なども予定。作品の世界観を立体的に体感できる特別な空間となる。

(C)Masahiro Handa ※メイン写真

■【画像】『Yours Sincerely』ジャケット写真

■【画像】USツアービジュアル

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

ハリー細野＆ティン・パン・アレー

ANALOG『HARRY HOSONO & TIN PAN ALLEY IN CHINA TOWN』

※5月22日より中華街POP UPにて先行販売



2026.09.11 ON SALE

細野晴臣

ALBUM『Yours Sincerely』

https://haruomihosono.lnk.to/sNdyo5

■イベント情報

『“HARRY HOSONO & TIN PAN ALLEY IN CHINA TOWN 50th Anniversary POP UP” ～ HOSONO RECORD HOUSE vol.02 中華街編 ～』

05/22（金）～05/24（日） 神奈川・中華菜館 同發新館（神奈川県横浜市中区山下町164番地）

05/26（火）～06/07（日） 神奈川・TRAN.SCENDER(R) HOTEL Yokohama（神奈川県横浜市中区山下町81-3）

■関連リンク

USツアー詳細はこちら

https://www.livenation.com/artist/K8vZ9179Mc0/haruomi-hosono-events

細野晴臣 OFFICIAL SITE

https://hosonoharuomi.jp/