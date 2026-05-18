近年はＳＮＳで離合集散する「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」が関与する「闇バイト強盗」などが各地で相次ぎ、警察は匿流の中核的な人物の摘発に全力を挙げている。

匿流は「ホワイト案件」「高額報酬」などとうたってメンバーを募集。「実行役」「資金管理役」「リクルーター」など分業制を敷き、指示役は秘匿性の高い通信アプリなどで身元を隠しているのが特徴だ。

警察庁によると、昨年、詐欺や窃盗、強盗などの「資金獲得犯罪」で摘発された匿流の容疑者１万２１７８人のうち、少年は約１割の１３２２人だった。このうち、ＳＮＳの募集を通じて事件に応募、加担した少年は３５３人（２６・７％）に上った。

警察庁の楠芳伸長官は、１８日に開かれた全国警察の地域・生活安全部門の幹部会議で、「資金獲得犯罪に少年が利用されている実態が見られる」と指摘。非行防止教室などを通じた情報発信や啓発活動を進めるよう求めた。

栃木県上三川町の強盗殺人事件を巡っては、事件前に不審車両の目撃や相談が警察に寄せられており、同庁は１５日、犯罪グループによる下見を警戒するよう都道府県警に通達している。

楠長官は同会議で「不審な車両や人物にはちゅうちょなく職務質問を実施し、強盗・侵入窃盗の実行前に（容疑者の）確保を図っていただきたい」と述べ、事件の未然防止と住人の安全対策を徹底するよう指示した。