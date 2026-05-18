「コーデの配色苦手」な人、必見！【GU】ブラウン × 白でこなれる「おしゃ見えコーデ」

コーデがおしゃれに見える配色って？ そんな大人女性にトライしてほしいのは、こなれ感のある「ブラウン × 白」。落ち着いた雰囲気のブラウンも、白と合わせて抜け感を出すことで重た見えせず爽やかな着こなしに仕上がります。今回は【GU（ジーユー）】のスタッフさんをお手本に、最旬スタイリングをご紹介。

上品な配色で大人の甘さを楽しんで

華やかなフリルデザインのトップスは、落ち着いたブラウンを選ぶことで上品な甘さを演出。カジュアルなスウェットパンツと合わせれば、今っぽく垢抜けそうです。パンツは清潔感のある白系を投入すれば、爽やかさをプラス。アクセントのパーカーは肩掛けにしたり、たすき掛けにしたり、気分に合わせたアレンジを楽しんでみて。

フェミニン × スポーティーで周りと差をつけて

スポーティーな雰囲気を醸し出すブルゾンは、一点投入で旬顔に。重たく見えがちなブラウンも、シアー素材なら取り入れやすそうです。インナーに軽やかな白のチュールチュニックを仕込むことで、着こなしはグッと女性らしくなります。縦ラインが強調されるリブパンツですっきり見せるのも良し、ルーズなワイドパンツで抜け感たっぷりに仕上げるのもおすすめ。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。