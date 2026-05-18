細野晴臣、通算23枚目のニューアルバム9・11リリース決定 2度目のアメリカツアーも
ミュージシャンの細野晴臣が、通算23枚目となるニューアルバム『Yours Sincerely』を、9月11日に全世界リリースすることが決定。新たなアーティスト写真も公開となった。
【画像】通算23枚目！細野晴臣『Yours Sincerely』ジャケット
昨年のロンドン公演やパリでのDJイベント、国内ツアーの即完売など、現在も国内外で精力的な活動を続ける細野。2024年にはデビュー55周年企画を始動し、立教大学での企画展やポップアップ、デジタルミュージアムを開催。さらに、アルバム『TROPICAL DANDY』50周年記念再発盤を全世界でリリースし、それにともなうポップアップを東京、パリ、ロンドン、アムステルダムで開催。2023年にはデビューアルバム『HOSONO HOUSE』が50周年を迎え、再発LP盤をリリース。累計1万枚を超えるセールスを記録するなど、国内外で大きな注目を集めている。
ニューアルバム『Yours Sincerely』は10曲を収録。母性や慈悲といった人間の深層意識をテーマに、孤独や混乱の時代の先にある“調和”を静かに描いた作品となっている。デビューから57年にわたり、ロック、テクノ、アンビエント、実験音楽など、常に新たな音楽表現へ挑戦し続けてきた細野の現在地とも言える内容となっており、世界とのつながりの変化や、自身の新たな境地が滲（にじ）む、祈りのように穏やかなアルバムに仕上がっている。ジャケットは絵画アーティスト・堀米春寧氏が手がけた。
配信リリースに加え、国内ではアナログ盤、CD、カセットテープの全6形態でリリース予定。アナログ盤はLP1枚組仕様となり、セルフライナーノーツを掲載したブックレットを封入。さらに豪華BOX仕様では、作品世界を表現したアートシートやポストカードセット、手紙、鉛筆セット、マグネットなどのさまざまな特典を同梱したスペシャル仕様となる。
CDは、セルフライナーノーツを掲載した24Pブックレット付き通常盤に加え、“手紙”をモチーフにしたオリジナルハンカチ付き仕様、さらに48Pのスペシャルフォトブック(セルフライナーノーツ付)やアートシートを同梱した豪華BOX仕様も発売予定となっている。
国内リリースに関しては、YOASOBIをはじめ日本から世界へ音楽を発信するソニー・ミュージックのマネジメント／レーベル「Echoes」が細野とパートナーシップを組むことが決定。事前にSNSで公開された「Echoes」のコンセプトビジュアルと、細野とのオマージュコラボロゴも話題を呼んでいた。
さらにグローバルリリースは、1999年に米・ミシガン州アナーバーで設立され、DIY精神をルーツに持ちながら、現在ではビジュアルアーティスト、デザイナー、ミュージシャンによる国際的なクリエイティブコミュニティとしても知られる Ghostly Internationalより行われる。
リリースに合わせて、9月より自身2度目となるアメリカツアー『The Yours Sincerely Tour』を開催することも決定。2019年、自身初となるニューヨーク＆ロサンゼルスでの単独公演が大きな反響を呼んだことを受け、9月16日にニューヨークの歴史的ベニューであるRadio City Music Hall、9月20日にはロサンゼルスのGreek Theatreにて公演を開催する。デザイナー・佐藤穣太氏が手がけるツアービジュアルも公開となった。チケット販売は現地時間5月26日よりスタートとなる。
■『Yours Sincerely』収録曲
M01. Note of Mothership
M02. Sincerely
M03. Ayurveda
M04. M for Mandala
M05. Rojiura
M06. Happy Holiday
M07. To a Wild Rose
M08. Humming "Dream of Love"
M09. Figlio Perduto
M10. Anemo Wheel
【画像】通算23枚目！細野晴臣『Yours Sincerely』ジャケット
昨年のロンドン公演やパリでのDJイベント、国内ツアーの即完売など、現在も国内外で精力的な活動を続ける細野。2024年にはデビュー55周年企画を始動し、立教大学での企画展やポップアップ、デジタルミュージアムを開催。さらに、アルバム『TROPICAL DANDY』50周年記念再発盤を全世界でリリースし、それにともなうポップアップを東京、パリ、ロンドン、アムステルダムで開催。2023年にはデビューアルバム『HOSONO HOUSE』が50周年を迎え、再発LP盤をリリース。累計1万枚を超えるセールスを記録するなど、国内外で大きな注目を集めている。
配信リリースに加え、国内ではアナログ盤、CD、カセットテープの全6形態でリリース予定。アナログ盤はLP1枚組仕様となり、セルフライナーノーツを掲載したブックレットを封入。さらに豪華BOX仕様では、作品世界を表現したアートシートやポストカードセット、手紙、鉛筆セット、マグネットなどのさまざまな特典を同梱したスペシャル仕様となる。
CDは、セルフライナーノーツを掲載した24Pブックレット付き通常盤に加え、“手紙”をモチーフにしたオリジナルハンカチ付き仕様、さらに48Pのスペシャルフォトブック(セルフライナーノーツ付)やアートシートを同梱した豪華BOX仕様も発売予定となっている。
国内リリースに関しては、YOASOBIをはじめ日本から世界へ音楽を発信するソニー・ミュージックのマネジメント／レーベル「Echoes」が細野とパートナーシップを組むことが決定。事前にSNSで公開された「Echoes」のコンセプトビジュアルと、細野とのオマージュコラボロゴも話題を呼んでいた。
さらにグローバルリリースは、1999年に米・ミシガン州アナーバーで設立され、DIY精神をルーツに持ちながら、現在ではビジュアルアーティスト、デザイナー、ミュージシャンによる国際的なクリエイティブコミュニティとしても知られる Ghostly Internationalより行われる。
リリースに合わせて、9月より自身2度目となるアメリカツアー『The Yours Sincerely Tour』を開催することも決定。2019年、自身初となるニューヨーク＆ロサンゼルスでの単独公演が大きな反響を呼んだことを受け、9月16日にニューヨークの歴史的ベニューであるRadio City Music Hall、9月20日にはロサンゼルスのGreek Theatreにて公演を開催する。デザイナー・佐藤穣太氏が手がけるツアービジュアルも公開となった。チケット販売は現地時間5月26日よりスタートとなる。
■『Yours Sincerely』収録曲
M01. Note of Mothership
M02. Sincerely
M03. Ayurveda
M04. M for Mandala
M05. Rojiura
M06. Happy Holiday
M07. To a Wild Rose
M08. Humming "Dream of Love"
M09. Figlio Perduto
M10. Anemo Wheel